На базе в/ч 3310 открыли патриотический клуб «Доблесть». Кто в нём будет заниматься?

Новости Беларуси. Получить уроки мужества в формате экскурсий и квестов. Военно-патриотический клуб «Доблесть» открыли 11 декабря на базе воинской части 3310, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Получить уроки мужества в формате экскурсий и квестов. Военно-патриотический клуб «Доблесть» открыли 11 декабря на базе воинской части 3310, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 80 школьников из учреждений образования Минского, Логойского и Смолевичского районов будут перенимать опыт старших наставников: заниматься строевой подготовкой, собирать и разбирать оружие, отрабатывать силовые приемы, учиться ориентироваться на местности.
В актовом зале воинской части клубу передали знамя, а затем прошло показательное выступление военнослужащих внутренних войск МВД с демонстрацией приемов рукопашного боя.