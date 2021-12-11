Прямой эфир

На базе в/ч 3310 открыли патриотический клуб «Доблесть». Кто в нём будет заниматься?

11 декабря 2021 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Получить уроки мужества в формате экскурсий и квестов. Военно-патриотический клуб «Доблесть» открыли 11 декабря на базе воинской части 3310, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На базе в/ч 3310 открыли патриотический клуб «Доблесть». Кто в нём будет заниматься?-1

Более 80 школьников из учреждений образования Минского, Логойского и Смолевичского районов будут перенимать опыт старших наставников: заниматься строевой подготовкой, собирать и разбирать оружие, отрабатывать силовые приемы, учиться ориентироваться на местности.  

На базе в/ч 3310 открыли патриотический клуб «Доблесть». Кто в нём будет заниматься?-4

В актовом зале воинской части клубу передали знамя, а затем прошло показательное выступление военнослужащих внутренних войск МВД с демонстрацией приемов рукопашного боя.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки
11 декабря 2021 11:29

«Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки

В ночь с 10 на 11 декабря у беженцев снова пополнение. На свет появились две девочки
11 декабря 2021 11:27

В ночь с 10 на 11 декабря у беженцев снова пополнение. На свет появились две девочки

На 75 году из жизни ушёл дирижёр Михаил Финберг. Президент Беларуси выразил соболезнования
11 декабря 2021 11:25

На 75 году из жизни ушёл дирижёр Михаил Финберг. Президент Беларуси выразил соболезнования