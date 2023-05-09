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Турчин на Кургане Славы: «Главное – не победить в войне, главное – её не допустить»

09 мая 2023 14:56
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Новости Беларуси. Выставки со всех районов, тематические площадки, викторины и даже кинотеатр – центром празднования Дня Победы в столичной области стал Курган Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Турчин на Кургане Славы: «Главное – не победить в войне, главное – её не допустить»-1

Празднование началось с возложения цветов к подножью мемориала. Именно здесь практически 80 лет назад советская армия окружила и разгромила группировку немецко-фашистских войск. Момент стал одним из решающих в освободительной операции «Багратион». В День Победы возле мемориала интерактивные исторические площадки, реконструкции ключевых боев и сотни белорусов, которые приехали почтить память героев.  

Турчин на Кургане Славы: «Главное – не победить в войне, главное – её не допустить»-4

Мы часто сюда приезжаем, и вот сегодня, в выходной, решили всей семьей приехать. Такой праздник захватывающий, до мурашек все песни и рассказы о войне.   

Турчин на Кургане Славы: «Главное – не победить в войне, главное – её не допустить»-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: 
Наше поколение, к счастью, не застало ужасов войны, но по рассказам наших дедушек, бабушек, когда они еще были живы, мы знаем и помним о тех ужасах войны, которые застали они, наше старшее поколение. Вы знаете, приходит в голову очень важная мысль: в нынешнее время главное – не победить в войне, главное – ее не допустить (подробности здесь).  

Турчин на Кургане Славы: «Главное – не победить в войне, главное – её не допустить»-10

Работать тематические локации будут каждые выходные вплоть до 3 июля. Сразу после празднования Дня Независимости мемориал закроется на реконструкцию. В планах – обновить комплекс, чтобы привлечь сюда больше молодежи.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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