Турчин на Кургане Славы: «Главное – не победить в войне, главное – её не допустить»

Новости Беларуси. Выставки со всех районов, тематические площадки, викторины и даже кинотеатр – центром празднования Дня Победы в столичной области стал Курган Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Празднование началось с возложения цветов к подножью мемориала. Именно здесь практически 80 лет назад советская армия окружила и разгромила группировку немецко-фашистских войск. Момент стал одним из решающих в освободительной операции «Багратион». В День Победы возле мемориала интерактивные исторические площадки, реконструкции ключевых боев и сотни белорусов, которые приехали почтить память героев.

Мы часто сюда приезжаем, и вот сегодня, в выходной, решили всей семьей приехать. Такой праздник захватывающий, до мурашек все песни и рассказы о войне.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Наше поколение, к счастью, не застало ужасов войны, но по рассказам наших дедушек, бабушек, когда они еще были живы, мы знаем и помним о тех ужасах войны, которые застали они, наше старшее поколение. Вы знаете, приходит в голову очень важная мысль: в нынешнее время главное – не победить в войне, главное – ее не допустить (подробности здесь).