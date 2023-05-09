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Дегустация солдатской каши и конкурсы. Что происходит в День Победы в минских парках?

09 мая 2023 14:50
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Новости Беларуси. Масштабные гулянья в честь Дня Победы развернулись в парках столицы. Здесь как ярмарки, так и тематические развлечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дегустация солдатской каши и конкурсы. Что происходит в День Победы в минских парках?-1

Так, в парке Павлова можно научиться разбирать и собирать спортивное и учебное оружие и даже попробовать попасть в цель. А также сыграть в лазертаг. Нашлось место и любителям более спокойного отдыха. В День Победы здесь открыто почти 30 пунктов общественного питания, где можно полакомиться мясом и овощами, приготовленными на гриле, попробовать мучную продукцию и сладкое. Для посетителей также работало около 20 ремесленнических лавок. 

Дегустация солдатской каши и конкурсы. Что происходит в День Победы в минских парках?-4

Еще, наверное, месяц назад уведомила администрация Московского района, что можно поучаствовать на празднике со своими творениями, поэтому мы заранее планировали. 

Дегустация солдатской каши и конкурсы. Что происходит в День Победы в минских парках?-7

Для нас 9 Мая – это День Победы. День памяти по всем погибшим. 

Дегустация солдатской каши и конкурсы. Что происходит в День Победы в минских парках?-10

Аналогичная программа и в парке Горького, конечно, с любопытной изюминкой. Так, здесь проходит конкурс танца «Сиреневый вальс Победы», в котором соревнуются 14 пар. Кроме того, развлечения не только занимательные, но и полезные. Можно сесть за руль служебной машины, примерить милицейскую форму и многое другое. 

Дегустация солдатской каши и конкурсы. Что происходит в День Победы в минских парках?-13

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района: 
В парке у нас много интерактивных зон. Это и площадки силовых ведомств, Департамента охраны, ГАИ, РОЧС. 

Дегустация солдатской каши и конкурсы. Что происходит в День Победы в минских парках?-16

Я пришла праздновать этот праздник, самый лучший в году по моей версии, чтобы почтить память своего деда и всех тех, кто положил жизни, чтобы мы жили в мире и согласии. 

В каждом крупном парке можно попробовать настоящую солдатскую кашу и послушать песни военных лет. 

# Великая Отечественная война # общество # Людмила Филиппович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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