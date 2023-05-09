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В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны

09 мая 2023 14:44
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22 сентября 1942 года. Глубокая ночь. Тишину нарушает лишь гул самолета. За штурвалом Ли-2 капитан Александр Груздин. Пролетая над непроходимыми болотами Любанщины в глубоком тылу врага, пилот видит условный сигнал: огненные точки на земле складываются в конверт. Внезапно лес расступается, и там, где еще минуту назад росли деревья, появляется взлетно-посадочная полоса – всего полтора километра. Этого для приземления воздушного судна непозволительно мало. Но шансов на ошибку нет, поэтому летчик делает невозможное.

В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны-1

Дмитрий Киенко, научный сотрудник центра военной истории Института истории НАН Беларуси:
Партизанских аэродромов в Беларуси было несколько. Самое знаменитое на острове Зыслов – южные ворота. Этот аэродром был одним из первых партизанских в Беларуси. Появился он в 1942 году, первым его комендантом был штурман 214-го командировочного полка, который был сбит в июле 1941 года в Беларуси. Остался здесь, не смог уйти на Восток, со временем ушел в партизанский отряд и стал первым человеком, на которого мог опереться командир партизанского отряда. Потом соединения, к которым мог бы рекомендовать, требования, проверить качество подготовленной площадки, соответственно, обеспечить своими знаниями посадку первых самолетов.

В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны-4

Первому приземлению Груздина на Зыслове радовались, как глотку воды в пустыне. Конечно, партизанские бригады и до этого получали «посылки» с большой земли: небесные тихоходы У-2 регулярно сбрасывали огромные тюки, набитые ценным грузом, но иногда их засасывало болото.

В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны-7

Дарья Седун, корреспондент:
А оружие и медикаменты были очень нужны, ведь с 1941 года на острове располагался партизанский отряд имени Евстрата Горбачева. А в соседних деревнях работали военный госпиталь, школа и типография, где печатались газеты «Звязда», «Чырвоная змена» и районная газета «Кліч Радзімы».

В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны-10

Сергей Квиткевич, научный сотрудник Любанского музея народной славы:
Чтобы судить об эффективности их действий, можно вспомнить хотя бы одну – 121-ю. Только одна партизанская бригада за время своего существования разгромила 10 немецких полицейских гарнизонов, пустила под откос 39 немецких эшелонов с живой силой и техникой, подбила 1 танк, сбила 1 самолет, уничтожила 25 немецких машин, уничтожила почти 4 тысячи немецких солдат и офицеров.

Участие в таких освободительных операциях принимали даже комсомольцы в свободное от учебы время. Пока наши войска стояли под Сталинградом, здесь, за тысячи километров от линии фронта, была открыта советская партизанская школа.

В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны-13

Антонина Симонова, старший научный сотрудник Любанского музея народной славы:
В сентябре 1942-го на заседании Минского подпольного обкома было принято решение об открытии партизанских школ для детей. Подготовка к учебному году шла очень активно. Занимались этой работой комсомольцы партизанских отрядов. Собирали тетради, собирали школьные принадлежности, даже добыли школьный глобус. 1 октября 1942 года в Загалье прозвенел школьный звонок. Дети изучали предметы, готовили выступления, концерты, песни разучивали. И с этими программами выступали потом в партизанских госпиталях.

Летом 1942-го на расчистку и строительство уникального аэродрома ушло всего две недели. За все время войны на Зыслов не упала ни одна немецкая бомба. Стратегический объект тщательно скрывали.

В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны-16

Анатолий Величко, краевед:
Вырабілі на салазках такія скрыначкі. Туды пасадзілі невялічкія дрэўцы. На дзень гэта ўсе выносілі, у хаатычным парадку расстаўлялі. Калі зверху фашысцкая рама пралятала – расце лес-маладняк, нічога няма. Калі партызаны па радыё атрымлівалі радыёграму, што прыляціць самалёт, гэтая каманда ўсё гэта адносіла па баках узлётнай паласы. Запальвалі кастры – і самалёт прызямляўся.

В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны-19

Воздушный мост «Москва – Зыслов» стал для партизан огромной поддержкой. Благодаря ему к концу 1942 года практически каждый отряд в белорусских лесах уже имел свою медицинскую службу с минимумом необходимого оборудования, а под контролем партизан в этой местности находилось более 400 населенных пунктов. Колхозы там работали под советским знаменем, своим чередом шли полевые работы. Белорусы готовили провиант, а еще помогали Красной армии. Для нужд фронта партизаны Минской области и местные жители тогда собрали 4,5 миллиона рублей.

В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны-22

Наталия Синяк, директор Любанского музея народной славы:
О том, что эта партизанская зона обеспечивала более-менее мирные условия жизни, свидетельствует такие факты, что на самолетах привозили даже кинофильмы. Приезжали фотокорреспонденты, которые снимали. Неслучайно у нас есть такие снимки. Они сделаны в 1943 году. И о наших партизанах корреспонденты рассказывали далеко от границ нашей страны.

В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны-25

Спустя 80 лет после войны разглядеть хоть какое-то подобие аэродрома сложно. Местный ландшафт серьезно изменился из-за мелиорации в 60-70-х. Взлетное поле заросло молодняком. Сегодня о воздушной дороге жизни напоминает лишь обелиск в виде мертвой петли, несколько фотомедальонов с именами погибших в этих местах партизан и рассказы любанских старожилов. Дань тем, кто внес неоценимый вклад в Победу.

# Великая Отечественная война # общество # Дарья Седун # Фотофакт

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