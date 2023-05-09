В глуши леса настоящий аэродром. Вот какими были лётчики-партизаны

22 сентября 1942 года. Глубокая ночь. Тишину нарушает лишь гул самолета. За штурвалом Ли-2 капитан Александр Груздин. Пролетая над непроходимыми болотами Любанщины в глубоком тылу врага, пилот видит условный сигнал: огненные точки на земле складываются в конверт. Внезапно лес расступается, и там, где еще минуту назад росли деревья, появляется взлетно-посадочная полоса – всего полтора километра. Этого для приземления воздушного судна непозволительно мало. Но шансов на ошибку нет, поэтому летчик делает невозможное.

Дмитрий Киенко, научный сотрудник центра военной истории Института истории НАН Беларуси:

Партизанских аэродромов в Беларуси было несколько. Самое знаменитое на острове Зыслов – южные ворота. Этот аэродром был одним из первых партизанских в Беларуси. Появился он в 1942 году, первым его комендантом был штурман 214-го командировочного полка, который был сбит в июле 1941 года в Беларуси. Остался здесь, не смог уйти на Восток, со временем ушел в партизанский отряд и стал первым человеком, на которого мог опереться командир партизанского отряда. Потом соединения, к которым мог бы рекомендовать, требования, проверить качество подготовленной площадки, соответственно, обеспечить своими знаниями посадку первых самолетов.

Первому приземлению Груздина на Зыслове радовались, как глотку воды в пустыне. Конечно, партизанские бригады и до этого получали «посылки» с большой земли: небесные тихоходы У-2 регулярно сбрасывали огромные тюки, набитые ценным грузом, но иногда их засасывало болото.

Дарья Седун, корреспондент:

А оружие и медикаменты были очень нужны, ведь с 1941 года на острове располагался партизанский отряд имени Евстрата Горбачева. А в соседних деревнях работали военный госпиталь, школа и типография, где печатались газеты «Звязда», «Чырвоная змена» и районная газета «Кліч Радзімы».

Сергей Квиткевич, научный сотрудник Любанского музея народной славы:

Чтобы судить об эффективности их действий, можно вспомнить хотя бы одну – 121-ю. Только одна партизанская бригада за время своего существования разгромила 10 немецких полицейских гарнизонов, пустила под откос 39 немецких эшелонов с живой силой и техникой, подбила 1 танк, сбила 1 самолет, уничтожила 25 немецких машин, уничтожила почти 4 тысячи немецких солдат и офицеров. Участие в таких освободительных операциях принимали даже комсомольцы в свободное от учебы время. Пока наши войска стояли под Сталинградом, здесь, за тысячи километров от линии фронта, была открыта советская партизанская школа.

Антонина Симонова, старший научный сотрудник Любанского музея народной славы:

В сентябре 1942-го на заседании Минского подпольного обкома было принято решение об открытии партизанских школ для детей. Подготовка к учебному году шла очень активно. Занимались этой работой комсомольцы партизанских отрядов. Собирали тетради, собирали школьные принадлежности, даже добыли школьный глобус. 1 октября 1942 года в Загалье прозвенел школьный звонок. Дети изучали предметы, готовили выступления, концерты, песни разучивали. И с этими программами выступали потом в партизанских госпиталях. Летом 1942-го на расчистку и строительство уникального аэродрома ушло всего две недели. За все время войны на Зыслов не упала ни одна немецкая бомба. Стратегический объект тщательно скрывали.

Анатолий Величко, краевед:

Вырабілі на салазках такія скрыначкі. Туды пасадзілі невялічкія дрэўцы. На дзень гэта ўсе выносілі, у хаатычным парадку расстаўлялі. Калі зверху фашысцкая рама пралятала – расце лес-маладняк, нічога няма. Калі партызаны па радыё атрымлівалі радыёграму, што прыляціць самалёт, гэтая каманда ўсё гэта адносіла па баках узлётнай паласы. Запальвалі кастры – і самалёт прызямляўся.

Воздушный мост «Москва – Зыслов» стал для партизан огромной поддержкой. Благодаря ему к концу 1942 года практически каждый отряд в белорусских лесах уже имел свою медицинскую службу с минимумом необходимого оборудования, а под контролем партизан в этой местности находилось более 400 населенных пунктов. Колхозы там работали под советским знаменем, своим чередом шли полевые работы. Белорусы готовили провиант, а еще помогали Красной армии. Для нужд фронта партизаны Минской области и местные жители тогда собрали 4,5 миллиона рублей.

Наталия Синяк, директор Любанского музея народной славы:

О том, что эта партизанская зона обеспечивала более-менее мирные условия жизни, свидетельствует такие факты, что на самолетах привозили даже кинофильмы. Приезжали фотокорреспонденты, которые снимали. Неслучайно у нас есть такие снимки. Они сделаны в 1943 году. И о наших партизанах корреспонденты рассказывали далеко от границ нашей страны.