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Турчин: наше поколение не застало ужасов войны, но по рассказам дедушек и бабушек мы знаем и помним

09 мая 2023 11:35
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Новости Беларуси. Центром празднования Дня Победы в столичной области стал Курган Славы. Военные песни, танцы и реконструкции ключевых боев – насыщенную программу подготовил каждый район, сообщили в программу Новости «24 часа» на СТВ. 

Турчин: наше поколение не застало ужасов войны, но по рассказам дедушек и бабушек мы знаем и помним-1

Именно здесь практически 80 лет назад советская армия окружила и разгромила группировку немецко-фашистских войск. Момент стал одним из решающих в операции «Багратион». В День Победы возле мемориала интерактивные исторические площадки, трогательные песни и сотни белорусов, которые приехали почтить память героев. Не обошлось без церемонии возложения цветов к подножью Кургана Славы. 

Турчин: наше поколение не застало ужасов войны, но по рассказам дедушек и бабушек мы знаем и помним-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: 
Каждый раз, подъезжая к Кургану Славы, казалось бы, уже не первый раз, далеко не первый, тем не менее всегда испытываешь такие сложные чувства: волнение, какая-то тревога, все смешивается с радостью, с праздничным настроением. Наше поколение, к счастью, не застало ужасов войны, но по рассказам наших дедушек, бабашек, когда они еще были живы, мы знаем и помним о тех ужасах войны, которые застали они. 

Яркие фотозоны, викторины, активности для детей будут работать тут каждые выходные вплоть до 3 июля. 

# Великая Отечественная война # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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