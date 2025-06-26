В Нижнем Новгороде стартовал XII Форум регионов. Что в центре внимания участников?
А теперь к союзной повестке. XII Форум регионов Беларуси и России проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Сегодня стартовала деловая программа. Более сотни контрактов на сумму свыше 700 миллионов рублей и еще порядка 140 документов, которые будут определять двустороннее сотрудничество, как ожидается, будут подписаны партнерами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, цель мероприятия куда глобальнее, чем расширение торгово-экономического взаимодействия. Форум регионов – площадка, которая позволяет укрепить и масштабировать научно-образовательные и культурные связи между нашими странами. В 2025 году – все внимание молодежи – наследникам Великой Победы и будущему Союзного государства. Встреча молодых парламентариев вынесена отдельным пунктом насыщенной программы дня.
О мероприятиях, которыми будет наполнен этот день расскажет Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы приветствуем вас на выставочной площадке достижений народного хозяйства Беларуси и России, где представлены новейшие единицы техники. Сегодня деловая часть форума, программы форума. Участники уже собираются. Работать будут семь секций, на которых обсудят актуальные вопросы союзной повестки: от агропромышленного комплекса до промышленной кооперации, социально-гуманитарного сотрудничества и молодежной политики.
Местом проведения форума стало историческое место – Нижегородская ярмарка, архитектурная жемчужина региона XIX века и крупнейший конгрессно-выставочный центр Поволжья сегодня. Гостей ждет обширная экспозиция техники, а также выставка «Сделано в Беларуси», на которой представят продукцию лучшие белорусские производители.
Дмитрий Муляр, заместитель коммерческого директора ОАО «Гомсельмаш»:
«Гомсельмаш» здесь представляет четыре единицы техники, но это наша совместная экспозиция с компанией «Брянсксельмаш». Это совместное наше предприятие, которое находится на территории России. Мы ожидаем, что будет дополнительный импульс и по подписанию контрактов, и по новым потребителям. В рамках форума у нас еще планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Саратовской областью.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Минский городской Совет депутатов и Нижегородская дума также сегодня подписывают соглашение о сотрудничестве. Мы в основу его закладываем это взаимодействие на местном уровне по обмену опытом работы с населением. Второе направление – это молодежная политика, наши молодежные советы. Мы готовим к проведению первого Форума молодежных парламентариев местных органов самоуправления в октябре. Поэтому будем приглашать делегацию и Нижнего Новгорода, чтобы ребята могли обменяться опытом и поговорить о тех проблемах, которые есть, как их решать совместно.
Подробности в видео.