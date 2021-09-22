Турчин: мы обсуждали создание в «Великом парке» субпарка, который будет заниматься вопросами традиционной медицины

Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» планируют построить предприятие по производству лекарственных капсул против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» планируют построить предприятие по производству лекарственных капсул против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Перспективы белорусско-китайского сотрудничества в медицине обсудили в Миноблисполкоме.
Соглашение подписали губернатор Александр Турчин и Цай Чуаньцин, директор Института культуры и экономики Цзиньтай.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня мы обсуждали вопросы создания на территории китайского парка субпарка, который будет заниматься, скажем так, вопросами традиционной медицины. А если более подробно, господин Цай говорил о привлечении в парк крупнейших китайских компаний, которые занимаются производством, продажей, торговлей лекарственных трав – огромный рынок.
Китай – один из стратегических партнеров нашей страны. В 2022 году состоится знаменательное событие – 30-летие установления китайско-белорусских дипломатических отношений.
В «Великом камне» планируют создать производство лекарства против коронавируса. Подробнее здесь.