Турчин: мы обсуждали создание в «Великом парке» субпарка, который будет заниматься вопросами традиционной медицины

Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» планируют построить предприятие по производству лекарственных капсул против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня мы обсуждали вопросы создания на территории китайского парка субпарка, который будет заниматься, скажем так, вопросами традиционной медицины. А если более подробно, господин Цай говорил о привлечении в парк крупнейших китайских компаний, которые занимаются производством, продажей, торговлей лекарственных трав – огромный рынок.

Китай – один из стратегических партнеров нашей страны. В 2022 году состоится знаменательное событие – 30-летие установления китайско-белорусских дипломатических отношений.