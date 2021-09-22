Прямой эфир

Турчин: мы обсуждали создание в «Великом парке» субпарка, который будет заниматься вопросами традиционной медицины

22 сентября 2021 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» планируют построить предприятие по производству лекарственных капсул против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турчин: мы обсуждали создание в «Великом парке» субпарка, который будет заниматься вопросами традиционной медицины-1

Перспективы белорусско-китайского сотрудничества в медицине обсудили в Миноблисполкоме.

Соглашение подписали губернатор Александр Турчин и Цай Чуаньцин, директор Института культуры и экономики Цзиньтай.

Турчин: мы обсуждали создание в «Великом парке» субпарка, который будет заниматься вопросами традиционной медицины-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня мы обсуждали вопросы создания на территории китайского парка субпарка, который будет заниматься, скажем так, вопросами традиционной медицины. А если более подробно, господин Цай говорил о привлечении в парк крупнейших китайских компаний, которые занимаются производством, продажей, торговлей лекарственных трав – огромный рынок.

Китай – один из стратегических партнеров нашей страны. В 2022 году состоится знаменательное событие – 30-летие установления китайско-белорусских дипломатических отношений.

Турчин: мы обсуждали создание в «Великом парке» субпарка, который будет заниматься вопросами традиционной медицины-7

В «Великом камне» планируют создать производство лекарства против коронавируса. Подробнее здесь.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок: в чём феномен развала Советского Союза? Великую державу уничтожило предательство
22 сентября 2021 16:22

Григорий Азарёнок: в чём феномен развала Советского Союза? Великую державу уничтожило предательство

Чиновники и коммунальщики пересели на велосипеды. Посмотрите, как в Минске отметили День без автомобиля
22 сентября 2021 15:37

Чиновники и коммунальщики пересели на велосипеды. Посмотрите, как в Минске отметили День без автомобиля

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?
22 сентября 2021 15:14

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?