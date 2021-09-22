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Чиновники и коммунальщики пересели на велосипеды. Посмотрите, как в Минске отметили День без автомобиля

22 сентября 2021 15:37
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Новости Беларуси. В столице прошел массовый велопробег. На двухколесный транспорт пересело руководство Мингорисполкома, администраций районов и коммунальных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Чиновники и коммунальщики пересели на велосипеды. Посмотрите, как в Минске отметили День без автомобиля-1

Дистанция составила 10 километров. Колонна стартовала от Храма-памятника в честь Всех Святых.  

Чиновники и коммунальщики пересели на велосипеды. Посмотрите, как в Минске отметили День без автомобиля-4

Велосипедисты проехали по проспекту Независимости до одноименной площади. У Центрального ботанического сада участников встречал военный оркестр. Там прошла акция «На работу на велосипеде»: в подарок любителям экотранспорта – фрукты.

Чиновники и коммунальщики пересели на велосипеды. Посмотрите, как в Минске отметили День без автомобиля-7

Финишировала колонна спустя 40 минут после старта, как раз к началу рабочего дня.  

Чиновники и коммунальщики пересели на велосипеды. Посмотрите, как в Минске отметили День без автомобиля-10

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мероприятие уже для нас стало традиционным. В прошлом году мы впервые в таком составе провели день без автомобиля. Мы решили эту традицию сделать постоянной, ежегодной. Теперь вот второй раз. Неважно, какая погода, важно, какое настроение. А настроение у всех прекрасное, потому что здоровый образ жизни всегда дает положительные эмоции.  

Чиновники и коммунальщики пересели на велосипеды. Посмотрите, как в Минске отметили День без автомобиля-13

В велопробеге приняли участие более полусотни человек. Своим примером руководители, пересевшие на велосипеды, призвали горожан чаще использовать экотранспорт. Еще одна цель – заострить внимание жителей столицы на вредном воздействии автомобилей на окружающую среду.  

# Автомобили # общество # Александр Дорохович # Фотофакт

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