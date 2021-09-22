Чиновники и коммунальщики пересели на велосипеды. Посмотрите, как в Минске отметили День без автомобиля

Новости Беларуси. В столице прошел массовый велопробег. На двухколесный транспорт пересело руководство Мингорисполкома, администраций районов и коммунальных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дистанция составила 10 километров. Колонна стартовала от Храма-памятника в честь Всех Святых.

Велосипедисты проехали по проспекту Независимости до одноименной площади. У Центрального ботанического сада участников встречал военный оркестр. Там прошла акция «На работу на велосипеде»: в подарок любителям экотранспорта – фрукты.

Финишировала колонна спустя 40 минут после старта, как раз к началу рабочего дня.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мероприятие уже для нас стало традиционным. В прошлом году мы впервые в таком составе провели день без автомобиля. Мы решили эту традицию сделать постоянной, ежегодной. Теперь вот второй раз. Неважно, какая погода, важно, какое настроение. А настроение у всех прекрасное, потому что здоровый образ жизни всегда дает положительные эмоции.