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«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?

22 сентября 2021 15:14
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Новости Беларуси. Электропробегом по столичным дорогам. Минск в седьмой раз присоединился к Европейской неделе мобильности. Владельцы самокатов, моноколес, байков и велосипедов проехали по главной велодорожке столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всем ли хватило заряда, знает Вероника Кудринецкая.

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?-1

Быстрое передвижение и никаких пауз на поиск парковки – эти преимущества делают электротранспорт все более популярным. Но все чаще в растущих городах звучит дискуссия: улицы для машин или для людей? Для участников электропробега ответ очевиден, как и два преимущества их транспорта – экономичность и экологичность.

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?-3

Игорь Жур работает в «Минскэнерго» и точно знает цену киловаттам. Перемещается на метро и на своих двух – колесах. И даже в непогоду.

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?-5

Игорь Жур, участник электропробега:
Вообще, я очень люблю велосипед. Если я имею свободное время, я обязательно стараюсь его использовать – хотя бы час, чтобы поездить на велосипеде. Я очень люблю кататься по городу, по Минску, он достаточно развит для велосипедного движения, и призываю к этому всех, потому что это классно.

А вот его роман с автомобилем закончился давно. Игорь Сущенко – ас в катании на моноколесе. Теперь и зимой, и летом, на работу и к друзьям – на одноколесном гироскутере.

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?-7

Игорь Сущенко, участник электропробега:
Я из дома, из Малиновки, добирался сюда, в центр, на моноколесе. Средняя скорость передвижения – около 25 км/час. Инфраструктура постоянно дорабатывается, что не может не радовать, потому что это идет нам на пользу. Постоянно делаются заниженные бордюры – не стоит прыгать, хотя моноколесо проезжает везде.

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?-9

Старт – набережная парка Победы. Впереди у каждого – 20 километров на батарейках. Электропробег проходит на главной столичной велодорожке, приурочен ко Всемирному дню без автомобиля. Против дождя и ветра на электросамокатах, гироскутерах и сигвеях – полсотни райдеров. Своеобразный электрокарнавал. За штурвалами представители власти, спортсмены, артисты и журналисты. Максимально разрешенная скорость – 15 км/час. Цель акции – не только экологическая безопасность (подробнее здесь).

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?-11

Тысячи только прокатных электросамокатов колесят туда-сюда по просторам Минска. Четыре мобильных приложения, два миллиона человек. Это столичный рынок кикшеринга в цифрах.

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?-13

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Электросамокат позволяет передвигаться по городу в 5-6 раз быстрее, чем пешком. При этом он не загрязняет окружающую среду, занимает мало места и почти не требует денежных затрат.

«Вообще, я очень люблю велосипед». Как в Минске прошёл пробег экологического транспорта?-15

Если заряжать девайс от домашней розетки, то это будет стоить всего несколько рублей. 20 километров пути можно преодолеть чуть больше, чем за час – вполне посильно для электрического транспорта. А вот эмоционального заряда от пробега с ветерком – детский восторг и чувство полета – кажется, хватит еще на дольше.

# Необычный транспорт # Вероника Кудринецкая

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