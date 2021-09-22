Григорий Азарёнок: в чём феномен развала Советского Союза? Великую державу уничтожило предательство

Новости Беларуси. Помимо провокаций, фейков и клеветы, беглые и их кураторы постоянно ищут предателей во власти. Они призывают к диверсиям, шпионажу и саботажу. Еще одна стратегия – подтачивание основ государства через так называемые культурные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На тему пятой колонны рассуждает Григорий Азаренок в своей авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Передача «Орден Иуды», вызывавшая приступы животного страха в душах изменников, приостановлена, а не завершена. Ибо дух предательства вновь рыщет по стране. Он ищет, в ком воплотиться. Но горе тому, кто пойдет на сделку с дьяволом. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». На первый взгляд, враг повержен и разгромлен. Белорусы вновь живут своей мирной, спокойной жизнью. Но давайте вспомним – поверили в 1945 году в нашу окончательную Победу и получили 1991-й. В чем феномен развала Советского Союза? Нам рассказывают, что это был колосс на глиняных ногах, что он сгнил и рухнул. Бессовестное вранье. Великую державу, которую невозможно было победить ни экономически, ни политически, ни военным путем, уничтожило предательство.

Григорий Азаренок:

Архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев очень долго служил системе. С Лениным на устах пробрался на самый верх по карьерной лестнице. И буквально за 5 лет сама партия методично и безжалостно уничтожила страну. Позже, в предисловии к французскому изданию «Черная книга коммунизма», он откровенно написал: мы сломали хребет. То есть аппаратчики самого высокого уровня намеренно, осознанно, целенаправленно, с холодным расчетом уничтожили собственную страну. Принесли своему народу гражданские войны, эпидемии, вымирание, нищету. Я уверен, смерть этого человека была очень мучительной.

Но застрахованы ли мы от этого? Тут я хочу познакомить наших зрителей с неким гражданином Котовым, в свое время высокопоставленным госслужащим. Как оказалось, завербованный шпион, который с потрохами сдался западным спецслужбам и сейчас мелкими пакостями старается угодить своим хозяевам. И на днях он сделал очень любопытное признание.

– 26 лет, чуть меньше, каждый жил с бело-красно-белым флагом под подушкой либо где-то в шкафу.

– А у вас дома был бело-красно-белый флаг до августа прошлого года?

– Конечно. Раньше одним из таких приемов самозащиты психологической где-то было такое. Но мы-то здесь люди разумные, да? И поэтому не все поручения, процентов 30, просто на корзину. Григорий Азаренок:

Это что же получается? Существовала целая группа людей, которая сознательно саботировала работу, которая подставляла Президента, которая по-крысиному тихо приводила нас к 2020 году. Бои на улицах, заточки, сожженные машины милиционеров, слезы их жен – все это готовилось в тихих кабинетах не только западных спецслужб? И на людях, целуя наш красно-зеленый флаг, кто-то хранил полицайское знамя вместе с фигой в кармане. Говорите больше, гражданин Котов. Уверяю, скоро вы будете беседовать не с ведущим. Иуда всегда найдет свою осину.

В понедельник [20 сентября – прим. ред.] состоялся суд над Владимиром Дударевым, бывшим зампредом Могилевского горисполкома. Этот персонаж воспринимал государеву службу как способ себе жизнь красивую обеспечить. Незаконно завладел техэтажом над своей квартирой. С помощью полномочий продавил строительство дома в заповедной зоне. В общем, погрел ручки и соскочил с должности. А куда потом пошел? Ну, конечно, в мае 2020-го он в инициативной группе Бабарико. Подобное к подобному притянулось. Только не то это государство, где бабло правит. Здесь оно бессильно, вы убедились в этом, граждане барыжники.

Григорий Азаренок:

А теперь объясните, как милиционеру, протараненному машиной, сейчас воспринимать то, что у нас проходит фестиваль, который рекламируют те оппозиционные каналы, которые учили змагаров этого самого милиционера правильно убивать? А на этом фестивале показывают фильмы о борьбе с режимом. Прямо на наших глазах и за налоги белорусов происходит агитация госпереворота. Устроители – Швеция, Финляндия, Норвегия, Латвия, Эстония. Мало в прошлом году устроили? А вот и главная организаторка. В открытую на своих страницах она демонстрирует, что ненавидит наше государство.

Вдохновленные такими картинками, с позволения сказать, люди шли жечь маленькую дочь Олега Гайдукевича. Может, ему объясните, что это за искусство такое? Григорий Азаренок:

Неужели есть еще настолько наивные люди, которые в простодушном беспамятстве рассчитывают пересидеть? Посмотреть, чем дело закончится? В окно выглядывать и не знать, какой флажок нужно показать? Сейчас вам все змагарские витии поют одну и ту же песню: не будет люстраций, не будет расправ, мы белые и пушистые, вы все нужны новой Беларуси. Так я напомню вам один известный исторический эпизод. После поражения в Крыму оставшимся офицерам Белой армии предложили работать на новую власть. Срезали погоны. Аккуратно всех переписали. Погрузили на баржу для транспортировки. Баржа отплыла от берега. И Розалия Землячка вместе с Бела Куном приказали пустить ее ко дну. Изменников презирают все. С ними очень быстро расправляются. С удовольствием расправляются.