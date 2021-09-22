«Его основа – натуральные травы». В «Великом камне» планируют создать производство лекарства против коронавируса
Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» планируют построить предприятие по производству лекарственных капсул против COVID-19. Перспективы белорусско-китайского сотрудничества в медицине обсудили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Соглашение подписали губернатор Александр Турчин и Цай Чуаньцин, директор Института культуры и экономики Цзиньтай.
На первом этапе собираются построить один цех. Здесь будут проводить расфасовку готовой продукции из Китая. На втором – перерабатывать уже и белорусские лекарственные растения. Сам препарат получил хорошие отклики не только в Китае, но и в европейских странах. У нас он также проходит сертификацию.
Цай Чуаньцин, директор Института культуры и экономики Цзиньтай:
Мы хотим, чтобы это было совместное белорусско-китайское производство нового препарата от коронавируса для всего мира. Нас приглашают и в другие страны Азии и Африки для выпуска такого лекарства. Это Монголия и Гана. Также им интересуются и в Швейцарии. Но стартовать мы хотим именно с Беларуси.
Этот препарат принимают уже более года. Для европейцев мы специально делаем не гранулы, а капсулы. Его основа – натуральные травы, почти все из них можно выращивать в Беларуси.
Китай – один из стратегических партнеров нашей страны. В 2022 году состоится знаменательное событие – 30-летие установления китайско-белорусских дипломатических отношений.
Турчин: мы обсуждали создание в «Великом парке» субпарка, который будет заниматься вопросами традиционной медицины. Читайте здесь.