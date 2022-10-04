«Туда поступают все заявки». Куда звонить, если в квартире не работают батареи?

Новости Беларуси. В столичный жилфонд продолжает поступать тепло. Все дома полностью подключены к отоплению. Сейчас завершаются работы по развоздушиванию и наладке систем теплоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обнаружении неисправности батарей жителям необходимо обращаться на диспетчерские службы обслуживающих организаций либо по единому короткому номеру 115 и оставить заявку. Уточнить информацию и высказать свою проблему также можно онлайн через Viber-чат и Telegram-канал. Заявки принимают оперативно и выполняют в течение рабочего дня. С запуска отопительного сезона поступило свыше 9 тысяч обращений. Большинство из них уже закрыты.

Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора – главный инженер Минского городского жилищного хозяйства:

Короткий номер 115 – единый номер в Минске, туда поступают все заявки, после чего они по подведомственности, по обслуживаемой территории перенаправляются в обслуживающие организации соответствующего района соответствующего ЖЭО и уже непосредственно принимаются в работу. Если сравнивать с периодом прошлого года (за 5 дней отопления в этом и прошлом году), то заявок идет снижение на 23 % общего количества.

В течение пяти дней после запуска отопления весь жилфонд будет обеспечен теплом, а это свыше 6 тысяч домов.