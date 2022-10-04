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В Витебске готовятся к прослушиванию кандидатов для участия в «Славянском базаре»

04 октября 2022 07:14
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Новости Беларуси. Региональные отборы на взрослый и детский музыкальные конкурсы «Славянского базара» пройдут с ноября по середину декабря. Прослушивания кандидатов охватят все областные центры и Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске готовятся к прослушиванию кандидатов для участия в «Славянском базаре»-1

В 2022 году организаторы внесли новшества. Планируется, что в состав жюри, которое будет оценивать выступление участников, войдут лауреаты прошлых фестивалей. Кроме этого, для конкурсантов в каждом регионе подготовят экскурсионные маршруты. В Витебске это будет главная сценическая площадка форума «Летний амфитеатр», аллея лауреатов специальной награды Президента «Через искусство к миру и взаимопониманию», а так же выставочный зал «Духовский круглик». В фестивальной столице определятся с представителем 9 декабря.

В Витебске готовятся к прослушиванию кандидатов для участия в «Славянском базаре»-4

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества «Центра культуры «Витебск»:
Мы вышли с инициативой на Министерство культуры, что бы в составы членов жюри включались лауреаты и обладатели Гран-при прошлых лет. Ребята смогут поделиться своими секретами, возможно, фишками. Как для них случилась вся эта история, тот, кто прожил эту отборочную кампанию, стал лауреатом, что дала ему победа в конкурсе, как складывается их сейчас жизнь.

В Витебске готовятся к прослушиванию кандидатов для участия в «Славянском базаре»-7

Взрослый и детский вокальные конкурсы вызывают небывалый интерес. К слову, в 2022 году представителям от нашей страны на не было равных. Гран-при детского конкурса взял Елисей Касич, а Анна Трубецкая стала победителем среди взрослых конкурсантов.

# Фестиваль # общество # Светлана Авдеева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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