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В Гродненской области сильный ветер повалил деревья

04 октября 2022 07:44
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Вторые сутки подряд непогоде подвержены некоторые регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области сильный ветер повалил деревья-1

Накануне было нарушено электроснабжение и повалены деревья в Дятловском, Лидском и Волковысском районах. К утру восстановительные работы были завершены. 4 октября ветер порывами до 15-20 метров в секунду ожидается на большей части территории Гродненской и Брестской областей.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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