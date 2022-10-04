В Гродненской области сильный ветер повалил деревья

Накануне было нарушено электроснабжение и повалены деревья в Дятловском, Лидском и Волковысском районах. К утру восстановительные работы были завершены. 4 октября ветер порывами до 15-20 метров в секунду ожидается на большей части территории Гродненской и Брестской областей.