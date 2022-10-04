В Гродненской области сильный ветер повалил деревья

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Вторые сутки подряд непогоде подвержены некоторые регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Вторые сутки подряд непогоде подвержены некоторые регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне было нарушено электроснабжение и повалены деревья в Дятловском, Лидском и Волковысском районах. К утру восстановительные работы были завершены. 4 октября ветер порывами до 15-20 метров в секунду ожидается на большей части территории Гродненской и Брестской областей.