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В Минском зоопарке пройдут показательные выступления животных

04 октября 2022 06:45
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Новости Беларуси. Квест, мастер-классы и показательные выступления пройдут в Международный день защиты животных в Минском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском зоопарке пройдут показательные выступления животных-1

4 октября всех жителей планеты призывают осознать свою роль в охране природы и ее представителей, привлекают внимание общественности к бережному отношению к братьям нашим меньшим. В столичном зоопарке также не остались в стороне и подготовили специальную программу, которая пройдет с 13:00 и до 15:00.

# Зоопарк # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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