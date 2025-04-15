Потомки четырёх легендарных главнокомандующих почтили память героев у монумента Победы в Минске

Память главнокомандующих Красной армии в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне почтили в Минске. В столицу прибыли потомки четырех легендарных военачальников: Ивана Баграмяна, Георгия Захарова, Константина Рокоссовского и Ивана Черняховского, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети и внуки героев возложили к подножию монумента Победы четыре венка, каждый из которых символизировал один из фронтов, которыми командовали полководцы. Церемония стала началом патриотического проекта «Четыре фронта – одна Победа».

Константин Рокоссовский: Наша семья, кстати говоря, очень тесно связана с Беларусью. Моя прабабушка, мать Рокоссовского, маршала Советского Союза, в Телеханах родилась. И там она встретила моего прадеда. Дед, так сказать, тоже, операция «Багратион», всем известно. Там его талант военный проявился в полной мере.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

Сегодня, в преддверии 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, уникальная возможность вместе с потомками великих и легендарных командующих четырех фронтов отдать дань памяти и уважения бойцам и командирам, освободившим нашу великую Родину.

Баграмян, Захаров, Рокоссовский, Черняховский – их фамилиями названы улицы столицы, также имена героев будут присвоены еще и четырем минским школам. В них откроются музеи, экспозиции, которые отобразят вехи жизни и боевые подвиги красноармейцев. Коллекцию архивных материалов пополнят родственники прославленных полководцев. В Минск они привезли личные вещи, фронтовые снимки, документы своих дедов и прадедов.