Индекс промышленного производства в Минске составил почти 109 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Столица занимает лидирующие позиции по стране. Перед предприятиями стоит задача – оптимизировать производственные мощности и увеличить объем выпускаемой продукции.

«Минскхлебпром» проведет масштабную модернизацию. Будет затрачено около 20 миллионов рублей. Обновят хлебопекарное оборудование – полнокомплектные линии по производству мелкоштучных изделий, а также для батонов. Кроме того, закупят машины для развоза продукции. Отметим, комбинат ежедневно выпускает около 200 тонн хлебопекарных изделий. А по итогам 2024 года эта цифра достигла 72 тысяч тонн.

Александр Забелло, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:

Мы стараемся сделать новое предложение нашим потребителям, в первую очередь минчанам, гостям столицы, и всем жителям Беларуси. Отправляем продукции в регионы. Это новая линейка хлебов «Хлебная диета», которую мы разработали совместно с Московским институтом хлебопечения. Делаем упор на создание мягкой кондитерки: маффины различные, небольшие развесы мягких тортов.

Также в 2025 году на предприятии разработали новинки пасхальной продукции. К празднику испекут не менее 140 тонн кондитерских изделий. Также будет организована выездная торговля на рынках и возле храмов.