Минский зоопарк стал полноправным владельцем льва Шерхана

На следующей неделе хищнику исполнится год. За это время он не раз успел сменить место жительства. Будучи еще львенком, Шерхан проживал дома у бизнесмена из Донецка. А когда животное начало подрастать, его предыдущий хозяин передал питомца в сафари-парк в Крыму. На полуострове решили, что в Пекинском зоопарке для Шерхана будут более подходящие условия. Поэтому передали львенка в Минский зоопарк для прохождения карантина. Но в Поднебесную животное так и не доехало. В итоге большой кот навсегда останется в нашей столице.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Часто бывает, что иногда даже вдоль решетки любят побегать с посетителями. Все-таки это еще молодое животное. Выглядит он сейчас как лев-подросток. У него активно растет грива, но все же еще крапчатые лапки и крапчатый живот, как у львят. Поэтому сейчас есть возможность прямо наблюдать, как он превращается в могучего взрослого хищника.

Для Шерхана в Минском зоопарке планируют обустроить новый вольер. А в дальнейшем ему подыщут львицу. В природе эти животные, в отличие от других представителей семейства кошачьих, живут семейными группами – прайдами. Поэтому компания Шерхану жизненно необходима.