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В Минске будет усилен контроль за безопасностью на производстве

15 апреля 2025 18:15
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В Минске будет усилен контроль за безопасностью на производстве, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ответственность несут руководители предприятий.

В Минске будет усилен контроль за безопасностью на производстве-2

Об этом шла речь на расширенном заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В нем приняли участие более 120 субъектов хозяйствования. В основном это крупные предприятия. В последнее время наблюдается незначительное увеличение числа случаев производственного травматизма, что требует принятия мер. Статистика показывает, что основные причины травмирования – пренебрежение правилами техники безопасности и работа в нетрезвом виде.

В Минске будет усилен контроль за безопасностью на производстве-4

Павел Кунашкевич, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:
У нас работают мобильные группы, в состав которых входят все государственные структуры: МЧС, санстанция, департамент государственной инспекции труда. Мы выходим на объект. Работа мобильных групп направлена на профилактику производственного травматизма. Мы смотрим, какие есть нарушения, указываем на них. После этого выписываем рекомендации по устранению этих нарушений.

За первый квартал 2025 года мобильные группы выявили более двух тысяч нарушений. Проверки будут продолжены. Особое внимание уделят обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и их обязательному применению на всех предприятиях.

# Государственная политика

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