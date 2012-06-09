Трудовой семестр в Минске: на каких объектах будут работать студенты

Новости Беларуси. Трудовой семестр стартовал в Минске. Летом в столице будут работать более 200 отрядов. 9 июня со студентами, которые будут трудиться на крупнейших стройках Минска, встретился мэр города.

Этим летом студенческие отряды выйдут на строительстве «Арены-Чижовка», гостиницы «Беларусь», музея Великой Отечественной. Не останутся без помощи молодежи и сельхозобьекты.

Кроме стройплощадок студентов будут ждать в оздоровительных лагерях страны. Организовать отдых детям здесь помогут 30 педагогических отрядов. Проводить с пользой время белорусская молодежь будет и за рубежом. К примеру, на море в Туапсе.

Вероника Мишкович, студентка МГЛУ:

Мы сформировали сводный педагогический отряд, который поехал на Черное море в Туапсинский район Российской Федерации. От лингвистического университета было шесть девочек. Они проходили обучающие семинары, медкомиссию. Был очень жесткий отбор.

Порядка 120 человек поехали работать в педагогический отряд.

Средняя зарплата в стройотрядах – около 3 миллионов рублей. При желании заработать можно в разы больше. К примеру, тысячу долларов за полтора месяца. Такова сумма оплаты за работу проводником на поезде в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остались без внимания и проблемные студенты. Они поработают в экологических отрядах.

Всего же трудоустроили на лето около 10 тысяч молодых людей.