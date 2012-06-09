Около 700 новобранцев-пограничников 9 июня приняли присягу в 4 белорусских городах

Новости Беларуси. Слова присяги прозвучали 9 июня сразу в четырех белорусских городах. Служить Родине поклялись около 700 новобранцев, призванных на службу в погранвойска.

Новобранец:

Я считаю, что в армии должен каждый отслужить. Все-таки армия закаляет. Даже по первому месяцу я уже понял, что отсюда выйти – это уже точно можно стать настоящим мужчиной.

Военную присягу в Дзержинске 9 июня приняли более 200 пограничников. Во время срочной службы помимо азов боевой подготовки их обучат навыкам вождения.

В этом году число призывников в погранвойска немного сократилось. Это связано с тем, что к 2017 году некоторые подразделения органов погранслужбы переходят на профессиональную основу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Есть немножечко сокращение численности срочной службы, так как некоторые подразделения переходят на контрактную основу. Естественно, где нужно поменьше солдат-срочников, мы призываем больше контрактников.