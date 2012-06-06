На новых станциях минского метро поставят ограды, чтобы никто не смог упасть или прыгнуть на рельсы

Новости Беларуси. В Минске прошел экспертизу архитектурный проект третьей линии метрополитена, которая свяжет микрорайон Зеленый Луг с Курасовщиной и будет состоять из 14 станций.

Впервые на станциях новой линии метро вдоль перрона установят ограждающие конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Царун, начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Мы выполним полностью автоматизированный метрополитен. На платформенных участках будут стоять определенные двери, которые не позволят попасть посторонним или случайным людям на ходовые рельсы.

Подземка пройдет через центр города, под транспортными развязками, поэтому станции планируют строить закрытым методом, а не как сейчас. Все они будут глубокими, с эскалаторами. Специально для таких новых для Беларуси строительных работ приобретут проходческий механизированный комплекс. Он увеличит скорость строительства в сложных геологических условиях в пять раз.

Первые шесть станций введут в эксплуатацию уже в 2017 году.