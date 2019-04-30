На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

Новости Беларуси. Все меньше дней остается до старта самого яркого события лета-2019 – вторых Европейских игр. Соревнования для нашей страны значимые, поэтому нет ничего удивительного, что память об этом старте решили увековечить, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

30 апреля на территории Белорусского государственного университета физкультуры появилась аллея, посвященная самому ожидаемому спортивному состязанию континента.

Наряду со студентами в посадке деревьев приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Я, прежде всего, хочу сказать, что это не специальное мероприятие, а одно в очень большом спектре мероприятий, проводимых вокруг вторых Европейских игр. Как я сказал уже, главная цель их – это создание комфортной благоприятной городской среды прежде всего для жителей.