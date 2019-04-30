В Минске теперь можно купить «Карту гостя» формата «Премиум»

Новости Беларуси. Интересный Минск на одном носителе. Уже 1 мая можно будет купить новую «Карту гостя» формата «Премиум», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Брендированная под II Европейские игры карта нового формата даст возможность минчанам и гостям столицы бесплатно посетить более десятка музеев и зоопарк, а также воспользоваться медицинскими услугами со скидкой до 50 %. При этом срок действия карты увеличили с 3 до 16 дней.