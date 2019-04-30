Прямой эфир

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля

30 апреля 2019 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Команда столбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля-1

Лучшими они стали в номинации «Неформат» с работой «Холокост, история человеческой боли». Материал для книги Светлана Адамович собирала почти полгода.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля-4

Кроме этого, к выставке столбцовским художником была сделана тематическая скульптура.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля-6

Светлана Адамович, библиотекарь читального зала Столбцовской центральной районной библиотеки:
Очень сложно собирать материалы, потому что многих жителей Столбцов и Столбцовского района уже нет в живых, которые могут что-то рассказать.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля-9


Марина Янушкевич, директор Столбцовской центральной районной библиотеки:
Мы получили массу впечатлений, это было грандиозно. В плане обмена опытом очень понравились нам выставки.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля-11

Конкурс проходил в формате защиты библиотечных площадок на тему 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кроме этого можно было познакомиться с творчеством молодых белорусских писателей.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля-14

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля-16

# Библиотеки в Беларуси # общество # Светлана Адамович # Марина Янушкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как на майские праздники будет ходить общественный транспорт и работать поликлиники в Минске
30 апреля 2019 19:50

Как на майские праздники будет ходить общественный транспорт и работать поликлиники в Минске

1 мая в парке Победы состоится большая концертная программа, посвящённая Дню труда
30 апреля 2019 19:13

1 мая в парке Победы состоится большая концертная программа, посвящённая Дню труда

В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных
30 апреля 2019 19:07

В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных