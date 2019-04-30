Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля

Новости Беларуси. Команда столбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучшими они стали в номинации «Неформат» с работой «Холокост, история человеческой боли». Материал для книги Светлана Адамович собирала почти полгода.

Кроме этого, к выставке столбцовским художником была сделана тематическая скульптура.

Светлана Адамович, библиотекарь читального зала Столбцовской центральной районной библиотеки:

Очень сложно собирать материалы, потому что многих жителей Столбцов и Столбцовского района уже нет в живых, которые могут что-то рассказать.



Марина Янушкевич, директор Столбцовской центральной районной библиотеки:

Мы получили массу впечатлений, это было грандиозно. В плане обмена опытом очень понравились нам выставки.