«Трудно, но без этого нельзя» – Лукашенко о закреплении молодых специалистов на селе

Президент 8 ноября отправился в Полоцк на областной фестиваль «Дожинки», чтобы поздравить людей земли с успешным завершением одного из важнейших сельскохозяйственных этапов – уборочной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. «От цветка до ручника» – имя маршрута промышленного туризма. Президент предложил развивать на Витебщине услуги гостеприимства и еще раз озвучил райдер гостеприимства и требования для молодых специалистов.

Александр Лукашенко, Президент Республик Беларусь:

Надо создавать современные агрогородки, поселки, строить хорошее жилье, хорошая техника. То есть условия труда и нормальная зарплата. Без этого никакая молодежь сюда не пойдет. Трудно, сложно. Посмотрите на меня и думайте, с космоса свалился. Не с космоса. Я сам понимаю, как это трудно, но без этого нельзя. Я принял ваши все предложения по целевому направлению получения высшего образования. Перед вами стоит человек, который закончил гуманитарный вуз, имея хорошие перспективы, пошел в село. Поступил в сельхозакадемию и закончил ее. И образование нормальное там дают. Я к тому, что если мы направили целевика, договорились с ним, заключили договор, в том числе и с родителями, он должен вернуться и отработать на этой земле. Других вариантов быть не должно. Добиваться показателей труженики полей северного региона умеют. На сцену поднимается пул награжденцев.

Мы же помним, когда там за колбасой нам давали талончики, за хлебом там еще какие-то талончики, что-то там вырезалось где-то ножницами, носилось в магазин. А на сегодня, ну, достижение. В магазин заходишь, глаза разбегаются от колбасы, от хлеба, да от всего, от молока.

Человек труда справится с любой непогодой, с любыми трудностями, а Витебщина, уверена, всегда будет показывать лучшие результаты в силу своих возможностей.

Я очень благодарна и своему предприятию, и своему государству, и всей нашей Беларуси.

Молодым начал работать комбайнером. Мне было 23 года. С детства был так приучен к деревне.