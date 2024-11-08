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«Трудно, но без этого нельзя» – Лукашенко о закреплении молодых специалистов на селе

08 ноября 2024 18:23
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Президент 8 ноября отправился в Полоцк на областной фестиваль «Дожинки», чтобы поздравить людей земли с успешным завершением одного из важнейших сельскохозяйственных этапов – уборочной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От цветка до ручника» – имя маршрута промышленного туризма. Президент предложил развивать на Витебщине услуги гостеприимства и еще раз озвучил райдер гостеприимства и требования для молодых специалистов.

«Трудно, но без этого нельзя» – Лукашенко о закреплении молодых специалистов на селе-2

Александр Лукашенко, Президент Республик Беларусь:
Надо создавать современные агрогородки, поселки, строить хорошее жилье, хорошая техника. То есть условия труда и нормальная зарплата. Без этого никакая молодежь сюда не пойдет. Трудно, сложно. Посмотрите на меня и думайте, с космоса свалился. Не с космоса. Я сам понимаю, как это трудно, но без этого нельзя. Я принял ваши все предложения по целевому направлению получения высшего образования.

Перед вами стоит человек, который закончил гуманитарный вуз, имея хорошие перспективы, пошел в село. Поступил в сельхозакадемию и закончил ее. И образование нормальное там дают. Я к тому, что если мы направили целевика, договорились с ним, заключили договор, в том числе и с родителями, он должен вернуться и отработать на этой земле. Других вариантов быть не должно.

Добиваться показателей труженики полей северного региона умеют. На сцену поднимается пул награжденцев.

«Трудно, но без этого нельзя» – Лукашенко о закреплении молодых специалистов на селе-4

Мы же помним, когда там за колбасой нам давали талончики, за хлебом там еще какие-то талончики, что-то там вырезалось где-то ножницами, носилось в магазин. А на сегодня, ну, достижение. В магазин заходишь, глаза разбегаются от колбасы, от хлеба, да от всего, от молока.

«Трудно, но без этого нельзя» – Лукашенко о закреплении молодых специалистов на селе-6

Человек труда справится с любой непогодой, с любыми трудностями, а Витебщина, уверена, всегда будет показывать лучшие результаты в силу своих возможностей.

«Трудно, но без этого нельзя» – Лукашенко о закреплении молодых специалистов на селе-8

Я очень благодарна и своему предприятию, и своему государству, и всей нашей Беларуси.

«Трудно, но без этого нельзя» – Лукашенко о закреплении молодых специалистов на селе-10

Молодым начал работать комбайнером. Мне было 23 года. С детства был так приучен к деревне. 

«Трудно, но без этого нельзя» – Лукашенко о закреплении молодых специалистов на селе-12

Ну, это мой родной город. Я здесь родилась в Полоцке, я живу в Новополоцке. Для меня Полоцк – лучший город.

# Молодые специалисты # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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