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Депутаты Беларуси и России в Витебске обсудят создание объединённых рынков электричества и газа

14 февраля 2024 06:43
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Создание объединенных рынков электроэнергии и газа обсудят сегодня, 14 февраля, в Витебске. Здесь состоится заседание профильной комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Беларуси и России в Витебске обсудят создание объединённых рынков электричества и газа-1

Как отмечают аналитики, то, что Беларусь и Россия в недалекой перспективе будут иметь общий энергетический рынок, – настоящий прорыв. Решения в этой сфере особенно выгодны. Участие в заседании комиссии примет руководство Министерств энергетики двух стран. Сегодня же союзные парламентарии обсудят межрегиональное сотрудничество Витебской и Смоленской областей. Кроме этого, депутаты Беларуси и России рассмотрят вопрос о подготовке нового мероприятия Союзного государства. Оно направлено на патриотическое воспитание молодого поколения и посвящено памяти Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Андрея Кижеватова.

# Союзное государство # общество

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