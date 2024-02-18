Брест официально стал девятой молодёжной столицей Беларуси

Новости Беларуси. Брест официально стал девятой молодежной столицей Беларуси. Этот статус перешел городу от Новополоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024-м жителей города ждут крупные культурные и спортивные форумы, фестивали и конференции. Запланировано множество различных мероприятий.

Один из самых важных пунктов в списке – строительство молодежного патриотического центра в Брестской крепости. В нем уже приняли участие более 600 ребят со всей страны. Проект стройки предусматривает три этапа, каждый реализуют по мере поступления финансирования. На эти цели БРСМ передал центру сертификат в размере полумиллиона рублей. Все средства были собраны силами молодежи.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы вправе ожидать, что в 2024 году, который главой государства объявлен Годом качества, город Брест приложит особые усилия. Тем более для этого есть все необходимые условия. В этом году мы отмечаем 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Молодежную столицу Беларуси выбирают на конкурсной основе. Учитывают в том числе и знаковые события. Так, в 2024 году Брестская область отмечает 85-летие, а самому Бресту исполняется 1005 лет.