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Брест официально стал девятой молодёжной столицей Беларуси

18 февраля 2024 12:05
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Новости Беларуси. Брест официально стал девятой молодежной столицей Беларуси. Этот статус перешел городу от Новополоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024-м жителей города ждут крупные культурные и спортивные форумы, фестивали и конференции. Запланировано множество различных мероприятий.

Брест официально стал девятой молодёжной столицей Беларуси-1

Один из самых важных пунктов в списке – строительство молодежного патриотического центра в Брестской крепости. В нем уже приняли участие более 600 ребят со всей страны. Проект стройки предусматривает три этапа, каждый реализуют по мере поступления финансирования. На эти цели БРСМ передал центру сертификат в размере полумиллиона рублей. Все средства были собраны силами молодежи.

Брест официально стал девятой молодёжной столицей Беларуси-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы вправе ожидать, что в 2024 году, который главой государства объявлен Годом качества, город Брест приложит особые усилия. Тем более для этого есть все необходимые условия. В этом году мы отмечаем 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Молодежную столицу Беларуси выбирают на конкурсной основе. Учитывают в том числе и знаковые события. Так, в 2024 году Брестская область отмечает 85-летие, а самому Бресту исполняется 1005 лет.

# БРСМ # общество # Андрей Иванец

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