Прямой эфир

Транспортная милиция Беларуси отмечает 105-летие со дня образования службы

18 февраля 2024 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Они несут ответственность за функционирование транспортных артерий страны, безопасность пассажирских и грузовых перевозок, а также поддерживают порядок на станциях, переездах, в аэропортах и депо. 105-летие сегодня, 18 февраля, отмечает транспортная милиция Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортная милиция Беларуси отмечает 105-летие со дня образования службы-1

Благодаря профессионализму сотрудников, полной отдаче делу и умению принимать решения в сложных, экстремальных ситуациях уровень преступности на объектах железнодорожного и воздушного транспорта снижается вот уже 10 лет. В этом помогает техническое оснащение: только на ж/д вокзале в Минске для наблюдения за обстановкой установлены около полутысячи камер. Это повысило уровень раскрываемости преступлений почти до 100 %.

# Транспорт Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Республики Сербской с визитом в Беларуси: будучи здесь, мы понимаем, что страна развивается
18 февраля 2024 11:05

Президент Республики Сербской с визитом в Беларуси: будучи здесь, мы понимаем, что страна развивается

Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»
18 февраля 2024 08:50

Соцсети против традиционных СМИ. Кто эффективнее влияет на умы людей? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Зимний гром и последние морозы. О чём скажут народные приметы в феврале?
18 февраля 2024 08:42

Зимний гром и последние морозы. О чём скажут народные приметы в феврале?