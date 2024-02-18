Транспортная милиция Беларуси отмечает 105-летие со дня образования службы

Они несут ответственность за функционирование транспортных артерий страны, безопасность пассажирских и грузовых перевозок, а также поддерживают порядок на станциях, переездах, в аэропортах и депо. 105-летие сегодня, 18 февраля, отмечает транспортная милиция Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря профессионализму сотрудников, полной отдаче делу и умению принимать решения в сложных, экстремальных ситуациях уровень преступности на объектах железнодорожного и воздушного транспорта снижается вот уже 10 лет. В этом помогает техническое оснащение: только на ж/д вокзале в Минске для наблюдения за обстановкой установлены около полутысячи камер. Это повысило уровень раскрываемости преступлений почти до 100 %.