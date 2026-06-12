Что такое эриксоновский гипноз и как он работает – рассказала тренер по НЛП

Одним из самых популярных направлений стал эриксоновский гипноз. Его создателем считается американский психиатр Милтон Эриксон. В отличие от классического подхода, здесь почти нет приказов и жестких установок. Специалист действует через метафоры, истории и косвенные внушения. Человек может даже не осознавать, что находится под влиянием, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Помочь вернуть рабочее состояние – как работает спортивный гипноз