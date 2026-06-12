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Что такое эриксоновский гипноз и как он работает – рассказала тренер по НЛП

12 июня 2026 16:07
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Одним из самых популярных направлений стал эриксоновский гипноз. Его создателем считается американский психиатр Милтон Эриксон. В отличие от классического подхода, здесь почти нет приказов и жестких установок. Специалист действует через метафоры, истории и косвенные внушения. Человек может даже не осознавать, что находится под влиянием, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Что такое эриксоновский гипноз и как он работает – рассказала тренер по НЛП-2

Анжела Грущенкова, тренер по нейролингвистическому программированию:
Это мягкий, недирективный, разговорный гипноз. В эриксоновском гипнозе мы называем это партнерством или сотрудничеством. Оператор и клиент на равных. Задача оператора – помочь клиенту попасть в определенное состояние сознания, где критические фильтры снижаются, где можно произвести какую-то реструктуризацию. Происходит это все благодаря тому, что мы используем определенные паттерны речи, слова, определенные комбинации и лингвистические конструкты.

Подробности в видео.

# Психология

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