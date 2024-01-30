«Три основных цикла разработки». Когда могут появиться белорусские препараты от коронавируса?

Ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. Новые лекарства, модернизация, информационная безопасность и биотехнологии – разработки наших ученых закрывают собой весь спектр экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая даже космосом. О том, какие задачи стоят перед белорусской наукой, как они решаются и какими достижениями могут похвастаться наши отечественные умы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Тема коронавируса до сих пор остается актуальной, появляются все новые какие-то штаммы. Как ведется борьба белорусских ученых, и когда уже будет, может быть, какая-то вакцина?

Анна Карпенко, ученый секретарь Совета молодых ученых НАН Беларуси:

На базе Национальной академии наук проходят два больших направления, которые связаны с борьбой с коронавирусом и в целом, наверное, с вирусными заболеваниями. Первый проект – это, конечно, разработка белорусской вакцины, над которой ведет работу ряд организаций Национальной академии наук. На данный момент, по моей информации, вакцина проходит испытание. Мы надеемся, что в ближайшее время выйдет все-таки отечественная вакцина. Что, наверное, сейчас я бы назвала даже более приоритетной задачей ввиду текущего течения коронавирусных заболеваний – это создание лекарственных препаратов, которые позволили бы предупредить либо излечить заболевших пациентов. В рамках этого направления тоже ведется большая работа, прежде всего таким инновационным направлением, как использование искусственного интеллекта и методов компьютерного моделирования. Наверное, не загадка, что разработка лекарственного препарата – это очень дорого и долго. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Исследование надо пройти. Наверное, много стадий? Анна Карпенко:

Да. Есть три основных цикла разработки лекарств, начинающихся с исследований и заканчивающихся испытаниями. По средним оценкам экспертов, разработка лекарственного препарата стоит более миллиарда долларов. Это средняя оценка.