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«Три основных цикла разработки». Когда могут появиться белорусские препараты от коронавируса?

30 января 2024 19:00
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Ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. Новые лекарства, модернизация, информационная безопасность и биотехнологии – разработки наших ученых закрывают собой весь спектр экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая даже космосом. О том, какие задачи стоят перед белорусской наукой, как они решаются и какими достижениями могут похвастаться наши отечественные умы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Тема коронавируса до сих пор остается актуальной, появляются все новые какие-то штаммы. Как ведется борьба белорусских ученых, и когда уже будет, может быть, какая-то вакцина?

«Три основных цикла разработки». Когда могут появиться белорусские препараты от коронавируса?-1

Анна Карпенко, ученый секретарь Совета молодых ученых НАН Беларуси:
На базе Национальной академии наук проходят два больших направления, которые связаны с борьбой с коронавирусом и в целом, наверное, с вирусными заболеваниями. Первый проект – это, конечно, разработка белорусской вакцины, над которой ведет работу ряд организаций Национальной академии наук. На данный момент, по моей информации, вакцина проходит испытание. Мы надеемся, что в ближайшее время выйдет все-таки отечественная вакцина. Что, наверное, сейчас я бы назвала даже более приоритетной задачей ввиду текущего течения коронавирусных заболеваний – это создание лекарственных препаратов, которые позволили бы предупредить либо излечить заболевших пациентов. В рамках этого направления тоже ведется большая работа, прежде всего таким инновационным направлением, как использование искусственного интеллекта и методов компьютерного моделирования. Наверное, не загадка, что разработка лекарственного препарата – это очень дорого и долго.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Исследование надо пройти. Наверное, много стадий?

Анна Карпенко:
Да. Есть три основных цикла разработки лекарств, начинающихся с исследований и заканчивающихся испытаниями. По средним оценкам экспертов, разработка лекарственного препарата стоит более миллиарда долларов. Это средняя оценка.

«Три основных цикла разработки». Когда могут появиться белорусские препараты от коронавируса?-4

Михаил Свито:
Это за что?

Анна Карпенко:
За лекарство. Мы с вами встретились, решили сделать лекарство. Нам нужен миллиард хотя бы и еще минимум 10 лет.

Наталья Надольская:
На испытания?

Анна Карпенко:
На испытания, разработку. Очень много всяких этапов, которые здесь себя включают. Конечно, здесь стоит задача оптимизации данного цикла разработки и такие актуальные проекты, как перепрофилирование лекарственных препаратов. Что это обозначает? У нас, допустим, есть лекарственные препараты, которые мы используем от головной боли – это просто пространственный пример. С помощью методов компьютерного моделирования, искусственного интеллекта можно оперативно и быстро проверить, могут ли быть данные препараты эффективны против других заболеваний. Мы можем представить, насколько это сократит затраты и время выхода, когда можем взять уже действующее лекарство и перепрофилировать его. Конечно, это очень актуально в рамках задачи по импортозамещению в данной ситуации.

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# Белорусская наука # общество # Михаил Свито # Анна Карпенко # Наталья Надольская

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