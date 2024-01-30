«Сделано руками наших учёных». Каковы достижения БГУ в аэрокосмической отрасли?

Ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. Новые лекарства, модернизация, информационная безопасность и биотехнологии – разработки наших ученых закрывают собой весь спектр экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая даже космосом. О том, какие задачи стоят перед белорусской наукой, как они решаются и какими достижениями могут похвастаться наши отечественные умы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Блохин, проректор по научной работе БГУ:

В июне 2023 года с космодрома «Восточный» был запущен второй университетский наноспутник. Первый был запущен еще в 2018 году, а в июне 2023 года был запущен второй университетский наноспутник. Это одно достижение. Второй университетский наноспутник белорусского производства. Вся разработка, изготовление, техническая документация, все материалы, покрытие – а это космос, все было сделано руками наших ученых. В основном это были работники факультета радиофизики и компьютерных технологий. Так вот, второй университетский наноспутник уже успешно функционирует на орбите. К декабрю 2023 года он уже совершил более 2,5 тысяч витков на околоземной орбите и предоставил свыше 3 тысяч пакетов телеметрической информации. Это своего рода для университета учебная научно-исследовательская лаборатория, которая позволяет значительно улучшить процесс подготовки кадров для аэрокосмической отрасли. Это касается российских и наших университетов. Можно сказать, что БГУ на данный момент в Беларуси – единственный университет, который обладает такой технологией.