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Новый музей милиции Минской области открыли в столице

30 января 2024 17:50
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Новости Беларуси. История мужественности, подвигов и работы на благо безопасности родного края. Новый музей милиции Минской области открыли в управлении внутренних дел Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый музей милиции Минской области открыли в столице-1

В числе первых экспозицию оценили глава профильного министерства и губернатор Минской области. К слову, открыт музей будет не только для сотрудников МВД, но и для школьников. Автора проекта министр наградил нагрудным знаком «За содействие».

Новый музей милиции Минской области открыли в столице-4

Кроме того, с участием главы МВД и председателя Миноблисполкома прошла коллегия управления внутренних дел. В числе главных результатов минувшего года – снижение общего числа преступлений. Однако кибермошенники стали активнее. Также выросло количество погибших во время ДТП.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Оперативная обстановка на территории Минской области контролируемая. Каких-либо вопросов или резких изменений оперативной обстановки нет. Уверен, что безопасность на территории Минской области и в целом в республике будет обеспечена. Очень правильное решение, что был открыт музей органов внутренних дел, где собраны все исторические моменты милиционеров Минской области. В этом году УВД Минской области исполняется 85 лет.

Новый музей милиции Минской области открыли в столице-7

Анна Зайцева, автор проекта, куратор музейной экспозиции УВД Миноблисполкома:
В экспозиции размещено более 600 оригинальных, уникальных исторических предметов, которые были собраны в свое время и переданы в экспозицию ветеранской организации. По временному периоду среди экспонатов тоже порядка 80 лет. Допустим, один из первых свистков милицейских датируется 30-ми годами. Очень отрадно, что история Минской области сделана и написана в этой экспозиции руками всех нас, земляков, включая и меня, я выходец из Пуховичского района Минской области.

Новые погоны и награды из рук министра получили милиционеры из разных районов Минской области. К слову, в этом году продолжится обновление материально-технической базы. В фокусе также обеспечение жильем милиционеров.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Александр Турчин # Анна Зайцева # Новости Минска и Минской области

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