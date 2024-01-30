Новый музей милиции Минской области открыли в столице

Новости Беларуси. История мужественности, подвигов и работы на благо безопасности родного края. Новый музей милиции Минской области открыли в управлении внутренних дел Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В числе первых экспозицию оценили глава профильного министерства и губернатор Минской области. К слову, открыт музей будет не только для сотрудников МВД, но и для школьников. Автора проекта министр наградил нагрудным знаком «За содействие».

Кроме того, с участием главы МВД и председателя Миноблисполкома прошла коллегия управления внутренних дел. В числе главных результатов минувшего года – снижение общего числа преступлений. Однако кибермошенники стали активнее. Также выросло количество погибших во время ДТП.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Оперативная обстановка на территории Минской области контролируемая. Каких-либо вопросов или резких изменений оперативной обстановки нет. Уверен, что безопасность на территории Минской области и в целом в республике будет обеспечена. Очень правильное решение, что был открыт музей органов внутренних дел, где собраны все исторические моменты милиционеров Минской области. В этом году УВД Минской области исполняется 85 лет.