Три дня смеха. В Климовичах отрыли детский фестиваль «Золотая пчёлка»

Новости Беларуси. Климовичи на три дня превратились в столицу детского творчества. Юбилейный фестиваль «Золотая пчелка» собрал около полутысячи участников из шести стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На форуме представлено три жанра: вокал, хореография и изобразительное искусство. Но дети любят праздник не только за возможность проявить себя – на фестивале никогда не бывает скучно. Большая интерактивная площадка всегда полна сюрпризов.

У меня в руках обычная разделочная доска и ложки – в моих руках это музыкальные инструменты.

Дарью Руфову называют хранительницей марийской песни. Девочка хоть и живет в Санкт-Петербурге, ее родина – Республика Марий Эл, где до сих пор есть нетронутые уголки таежной природы. Все летние каникулы она проводит в гостях у бабушки. Оттуда солистка ансамбля народной песни «Канарейка» привозит песни на марийском языке, которые связывают не одно поколение местных жителей маленькой республики в средней полосе России.

Дарья Руфова, участница фестиваля «Золотая пчелка» (Россия):

Необычные песни мне нравятся, такие красивые. Потому что это моя Родина. И я ее люблю.

Таких одаренных ребят, как Дарья, на фестивале 5 сотен. Только ансамбль «Канарейка» из Санкт-Петербурга насчитывает больше десятка юных дарований самых разных национальностей, чьи исторические корни имеют размах от Сахалина до Калининграда. Именно язык искусства помогает маленьким артистам и зрителям узнавать культуру другой страны. И в этом важная особенность детского форума «Золотая пчелка». И хоть сцена – это главное, ради чего сюда приехали сотни юных артистов, за ее пределами здесь не менее интересно.

Олег Хмельков, директор Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы:

Фестивальная столица, детская, Климовичи, именно берет аурой, своей хорошей аурой. Здесь очень уважают и любят детей и очень с уважением к ним относятся. Поэтому сюда те коллективы, которые когда-то были, по положению завоевали Гран-при, не имеют право приезжать, но они рекомендуют другим коллективам приехать сюда. И они не ошибаются.

Самое главное – поднять людям настроение, особенно деткам. Что мы и стараемся сделать с нашей Жужой. Оп, такое настроение. В центральном парке раскинулся целый городок детского творчества. Народные забавы, тематические зоны, мастер-классы, игры и даже контактный зоопарк. В каждом уголке фестиваля жужжат полосатые насекомые. И все, чтобы детям было интересно и весело.

Юлия Мычка, корреспондент:

На несколько дней Климовичи превратились в столицу детского творчества. Важно, что здесь можно не только петь, танцевать, шить, вышивать, а можно еще и поиграть, чего сегодня так не хватает современным детям и их родителям.