Директор комплекса «Хатынь»: второго такого мемориала нет нигде в мире

Новости Беларуси. Сделать так, чтобы за душу брало. Такую задачу поставил глава государства перед участниками одного из самых масштабных проектов в Беларуси – реконструкции «Хатыни», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сделать так, чтобы за душу брало. Такую задачу поставил глава государства перед участниками одного из самых масштабных проектов в Беларуси – реконструкции «Хатыни», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Виктор Скробот, главный архитектор института «Белгоспроект»:
В зоне историко-культурной или рядом с ней – это возведение церкви. То есть восстановление того объекта, который был когда-то в старину, стоял на месте именно кладбища. То есть сейчас мы ведем активные разработки, работаем с научным руководителем. Наверное, одна из очередей, которые сейчас обозначил губернатор, – это завершение всех работ, которые касаются восстановления самого комплекса, чтобы он мог прослужить нам не один десяток лет.
Проектные работы ведутся с листа. То есть мы параллельно разрабатываем чертежи на стройку, сметную документацию, ведем параллельно авторский надзор. Исходно-разрешительную получаем. В общем, где-то 1 октября мы должны завершить все проектные работы.
Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:
Время безжалостно. Оно безжалостно к людям, не менее безжалостно и к камню, и к мрамору, и к граниту. Мемориал должен сохраниться в том первозданном виде, и, дай бог, когда-нибудь он, может быть, войдет в памятники наследия ЮНЕСКО – он по праву занял бы там свое место. Потому что второго такого мемориала нет нигде в мире.
Турчин побывал на большой стройке в «Хатыни». Подробности здесь.
Реконструкция в комплексе «Хатынь» объявлена молодежной стройкой. Студотрядам поручат ряд строительно-монтажных работ, восстановление покрытий, помощь в демонтаже конструкций, благоустройство территории. Проект планируют завершить к 80-летию трагедии в Хатыни.