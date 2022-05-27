Директор комплекса «Хатынь»: второго такого мемориала нет нигде в мире

Новости Беларуси. Сделать так, чтобы за душу брало. Такую задачу поставил глава государства перед участниками одного из самых масштабных проектов в Беларуси – реконструкции «Хатыни», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Скробот, главный архитектор института «Белгоспроект»:

В зоне историко-культурной или рядом с ней – это возведение церкви. То есть восстановление того объекта, который был когда-то в старину, стоял на месте именно кладбища. То есть сейчас мы ведем активные разработки, работаем с научным руководителем. Наверное, одна из очередей, которые сейчас обозначил губернатор, – это завершение всех работ, которые касаются восстановления самого комплекса, чтобы он мог прослужить нам не один десяток лет.

Проектные работы ведутся с листа. То есть мы параллельно разрабатываем чертежи на стройку, сметную документацию, ведем параллельно авторский надзор. Исходно-разрешительную получаем. В общем, где-то 1 октября мы должны завершить все проектные работы.