«Видим масштабы этих работ». Турчин побывал на большой стройке в «Хатыни»

Новости Беларуси. Сделать так, чтобы за душу брало. Такую задачу поставил глава государства перед участниками одного из самых масштабных проектов в Беларуси – реконструкции «Хатыни», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Большая стройка – ремонт основных сооружений самого мемориального комплекса и расширение его территории с возведением музея и церкви – уже началась. Работы на контроле руководителя центрального региона. Губернатор Александр Турчин совершил рабочую поездку в «Хатынь», ознакомился с текущим моментом ремонтного процесса. Акцент на строительстве здания нового музея. Уже идут ремонтные работы и на территории самого мемориала – в центральной части «Венца», «Непокоренного» и символической локации «Крыша сарая».

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы сегодня обсудили виды работ, которые может сделать наша молодежь. Я думаю, что в этот промежуток времени, когда ребята находятся на каникулах, между семестрами студенческой жизни, мы предоставим им тот объем работ, который поможет в реализации этого проекта. Реализация проекта идет нормально, мы видим, что уже начаты работы по возведению фундамента для музея. Идет реконструкция административных помещений. Ведутся работы по капитальному ремонту тех объектов, которые непосредственно на территории мемориального комплекса. Конечно, в ходе работ появляются какие-то новые вводные, мы видим масштабы этих работ. Тем не менее здесь абсолютно уверены, что мы в те сроки, которые обозначены, справимся.