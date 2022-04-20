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Штраф до 20 базовых. Почему нельзя самостоятельно делать перепланировку в квартире?

20 апреля 2022 08:52
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В поисках комфорта и свободных квадратных метров многие собственники идут на крайние меры. Перепланировка квартиры – тот самый тонкий лед, на который лучше не ступать. Менять облик родных стен, как вздумается, запрещено законом. Любая безумная фантазия должна быть согласована с обслуживающей дом организацией. 

Штраф до 20 базовых. Почему нельзя самостоятельно делать перепланировку в квартире?-1

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов: 
Незаконная перепланировка может быть выявлена в случае, если сотрудники эксплуатирующей организации проводили осмотр коммуникаций внутри квартиры, снимали показания приборов учета. Безусловно, об этом идет сообщение в эксплуатирующую организацию и дальше в местные органы власти для решения вопроса о возбуждении административного процесса. Если гражданин не предоставляет такой доступ, то компетентные службы, эксплуатирующая организация, энергосбыт, водоканал вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого гражданина предоставления доступа в жилое помещение.  

Штраф до 20 базовых. Почему нельзя самостоятельно делать перепланировку в квартире?-4

Как только тайное самоуправство становится явным, нарушитель закона привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере до 20 базовых величин. 

Максим Терешков:
Чтобы узаконить незаконную перепланировку, гражданин должен обратиться в местные органы власти с заявлением и приложением тех документов, которые ему будет предложено предоставить службе «одно окно». Либо служба «одно окно» истребует необходимые документы, если гражданин не может их получить самостоятельно.

Штраф до 20 базовых. Почему нельзя самостоятельно делать перепланировку в квартире?-7

А если подтверждать перепланировку отказались, хозяину квартиры придется самостоятельно и за свой счет вернуть жилому помещению прежний вид. 

Штраф до 20 базовых. Почему нельзя самостоятельно делать перепланировку в квартире?-10

Максим Терешков:
Если гражданин отказывается в установленный местными органами власти срок привести в первоначальный вид жилое помещение, то в первоначальный вид приведет специальная организация, но также за счет того, кто произвел эту незаконную перепланировку. 

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Максим Терешков # Вероника Макаревич # Фотофакт

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