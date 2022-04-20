Штраф до 20 базовых. Почему нельзя самостоятельно делать перепланировку в квартире?
В поисках комфорта и свободных квадратных метров многие собственники идут на крайние меры. Перепланировка квартиры – тот самый тонкий лед, на который лучше не ступать. Менять облик родных стен, как вздумается, запрещено законом. Любая безумная фантазия должна быть согласована с обслуживающей дом организацией.
Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
Незаконная перепланировка может быть выявлена в случае, если сотрудники эксплуатирующей организации проводили осмотр коммуникаций внутри квартиры, снимали показания приборов учета. Безусловно, об этом идет сообщение в эксплуатирующую организацию и дальше в местные органы власти для решения вопроса о возбуждении административного процесса. Если гражданин не предоставляет такой доступ, то компетентные службы, эксплуатирующая организация, энергосбыт, водоканал вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого гражданина предоставления доступа в жилое помещение.
Как только тайное самоуправство становится явным, нарушитель закона привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере до 20 базовых величин.
Максим Терешков:
Чтобы узаконить незаконную перепланировку, гражданин должен обратиться в местные органы власти с заявлением и приложением тех документов, которые ему будет предложено предоставить службе «одно окно». Либо служба «одно окно» истребует необходимые документы, если гражданин не может их получить самостоятельно.
А если подтверждать перепланировку отказались, хозяину квартиры придется самостоятельно и за свой счет вернуть жилому помещению прежний вид.
Максим Терешков:
Если гражданин отказывается в установленный местными органами власти срок привести в первоначальный вид жилое помещение, то в первоначальный вид приведет специальная организация, но также за счет того, кто произвел эту незаконную перепланировку.