Штраф до 20 базовых. Почему нельзя самостоятельно делать перепланировку в квартире?

В поисках комфорта и свободных квадратных метров многие собственники идут на крайние меры. Перепланировка квартиры – тот самый тонкий лед, на который лучше не ступать. Менять облик родных стен, как вздумается, запрещено законом. Любая безумная фантазия должна быть согласована с обслуживающей дом организацией.

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов: Незаконная перепланировка может быть выявлена в случае, если сотрудники эксплуатирующей организации проводили осмотр коммуникаций внутри квартиры, снимали показания приборов учета. Безусловно, об этом идет сообщение в эксплуатирующую организацию и дальше в местные органы власти для решения вопроса о возбуждении административного процесса. Если гражданин не предоставляет такой доступ, то компетентные службы, эксплуатирующая организация, энергосбыт, водоканал вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого гражданина предоставления доступа в жилое помещение.

Как только тайное самоуправство становится явным, нарушитель закона привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере до 20 базовых величин.

Максим Терешков:

Чтобы узаконить незаконную перепланировку, гражданин должен обратиться в местные органы власти с заявлением и приложением тех документов, которые ему будет предложено предоставить службе «одно окно». Либо служба «одно окно» истребует необходимые документы, если гражданин не может их получить самостоятельно.