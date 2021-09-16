Третья сторона. Кто такие медиаторы и как они помогут сэкономить деньги при разводе?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У нас в гостях есть медиатор. Какую роль вы играете в бракоразводном процессе?

Екатерина Заленская, медиатор:

Дело в том, что люди живут вместе всю свою жизнь – в какой бы период это не происходило. Они могут ладить, могут иметь какие-то вопросы между собой. Но вместе с тем находят какие-то компромиссы для решения. В момент, когда наступает эта точка i и люди эмоционально взвинчены, они не могут договориться именно потому, что им эмоции мешают подумать, мешают услышать друг друга. В этот эмоциональный момент, когда вступает в конфликт кто-то третий, кто может перетянуть на себя немножко накал страстей, выслушать, понять и передать другому мысль, которую несет другая сторона без эмоций, тогда чаще всего бывает такое, что люди могут услышать друг друга. Тогда они могут договориться добровольно и решить путем проведения медиации не только имущественно-материальные вопросы, разделить все нажитое, они могут решить и вопросы детей, и всего остального. На каком месте в мире Беларусь по статистке разводов? Читайте здесь. Потому что если люди идут в суд и решают это посредством решения суда, то это принудительное решение, которое фактически третья сторона навязывает лицам. Не то что навязывает, она решает за двух лиц и еще плюс, возможно, дети, которые зависят от того, что будет дальше с мамой, папой, как будут существовать мужчина и женщина, которые когда-то были муж и жена, а теперь они просто мама и папа. Именно суд может просто сказать: вот так вот будет хорошо. Но это усмотрение третьей стороны, совершенно не касающейся этой семьи конкретно, этих отношений, этих детей.

Если люди приходят к медиатору, они пытаются услышать друг друга, пытаются найти компромисс друг для друга и для своей бывшей семьи, для своих детей. Алеся Лакина:

И все-таки с кем проще договариваться медиатору: с мужчиной или женщиной? Екатерина Заленская:

Сейчас такая тенденция наблюдается: чаще всего к медиатору приходит мужчина, обращается изначально. Могу предположить, что это потому, что мужчины менее эмоциональны, мужчины более рациональны. Обращение к медиатору, прежде всего, помогает сохранить в том числе и материальную сторону вопроса. Потому что, когда идешь в суд, госпошлина, которую ты должен заплатить, если тебе необходимо разделить имущество, несоизмерима со стоимостью медиативной сессии. И на самом деле сколько медиативных сессий будет до достижения компромисса у сторон – это зависит только от сторон, то есть они сами регулируют. Они сэкономят свои деньги: проведут все за два часа, договорятся обо всем и пойдут счастливыми дальше в новую жизнь вступать. Они разрешат свои вопросы на данном этапе. Либо они будут там два-три раза встречаться, либо будут судиться несколько месяцев. Мало того, что госпошлина при подаче. Она же может еще не совпадать по… Допустим, люди делят квартиру. Кто-то считает, что она стоит одну сумму, кто-то считает, что другую. Возможно, придется проводить экспертизу, и это все увеличивает расходы.

Андрей Перепечко, актер:

То есть вы помогаете сэкономить деньги? Екатерина Заленская:

Мы помогаем сэкономить деньги и, самое главное, – время. И отношения, когда люди договариваются самостоятельно. Почему медиативные соглашения исполняются добровольно? Потому что при приходе к общему компромиссу люди делают это добровольно. То есть они находят такие точки соприкосновения, при которых им двоим будет выгодно исполнить это медиативное соглашение. Поэтому чаще всего медиативное соглашение исполняется именно в добровольном порядке, а не в принудительном. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Я считаю, что к вам обращаются люди, которые уже потенциально в глубине души все-таки хотят сохранить семью. А бывает же ситуация, когда человек уже изначально понимает, что нет будущего. Андрей Перепечко:

Ну, вы оптимистка. Они не хотят госпошлину не платить, а не сохранить. Лучше заплатить гонорар медиатору.

Жанна Михалевич, заместитель начальника управления нотариата ЗАГСов Министерства юстиции:

Может быть, некоторые не знают, кто такой медиатор. И когда приходят либо в органы ЗАГСа, и в судебном порядке, когда обращаются за разводом, судьи при приеме заявления предоставляют срок для примирения 3 месяца и предлагают обратиться для разрешения именно спора. Потому что вынести решение о разводе, развести – это дело одно. И количество процессов, заседаний (вот, адвокат также может подтвердить) – это идет спор. И поэтому внесенные изменения говорят о том, что предлагается лицам, супругам, пойти к медиатору и право на участие медиатора для разрешения именно спора. Кто чаще подает на развод и на каком году брака? Статистику из ЗАГС и юридической практики читайте здесь. Поэтому введенная вот эта обязательность при обращении за расторжением брака, как в органы ЗАГСа, в суд, обращение к медиатору – это еще дополнительная подсказка информационная о том, как можно урегулировать, снять эту конфликтную ситуацию. И каким образом обращаются в органы ЗАГСа за расторжением брака. Но не все, нет 100 %, что они приходят в день, согласованный для расторжения брака. Просто не приходят, а обращаются к медиатору, и у нас имеется уже определенная информация: да, обращаются к медиатору, урегулируют, сохраняется семья и сохранятся ячейка.