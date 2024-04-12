Третьесортная одежда из-за границы – как появились первые секонд-хенды в СССР
Лихие 1990-е. Очереди за едой и ажиотаж вокруг одежды и мебели стали суровой реальностью советских людей. В условиях товарного дефицита как грибы после дождя стали появляться челноки. После падения «железного занавеса» предприимчивые граждане с клетчатыми баулами наперевес штурмовали зарубежные магазины, рассказали в программе «В поисках истины».
Дешевый ширпотреб наводнил стихийные рынки по всей стране. Но была и еще одна категория товаров – бывшая в употреблении. Дельцы привозили из-за границы огромные сумки с третьесортной одеждой, которую сборщики отдавали практически за бесценок. Так в бывшей стране Советов зарождалась индустрия секонд-хенда.
Вещи для секонд-хенда – рассказываем о способах сбора одежды – подробности здесь.
Ирина Ильинская, стилист-имиджмейкер:
Все импортное тогда нам казалось чем-то супер-пупер. Это было новенькое. Нам открыли границы, и хлынуло то, что мы никогда не могли себе позволить. Секонд-хенд приманивал тем, что это что-то импортное, что-то заграничное, что-то иностранное, как это называлось. С другой стороны, это пренебрежительное отношение к б/у вещам и к тому, как они подавались.
В советские времена, когда многие семьи жили небогато, а магазины не отличались широким ассортиментом, вся страна напоминала огромный секонд-хенд, правда, бесплатный. Младшие донашивали за старшими, а подружки в общежитиях менялись нарядами. Именно поэтому понятие секон-хенд на долгие годы закрепилось в сознании советских людей как магазин для бедных.
Тем более, что качество товаров оставляло желать лучшего. Хорошие вещи разбирались еще до того, как попадали на полки. Лишь спустя 30 лет мы идем в секонд-хенд с уверенностью, что купим не ширпотреб, а брендовую вещь за копейки.
Подробности в видео.