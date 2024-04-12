Третьесортная одежда из-за границы – как появились первые секонд-хенды в СССР

Лихие 1990-е. Очереди за едой и ажиотаж вокруг одежды и мебели стали суровой реальностью советских людей. В условиях товарного дефицита как грибы после дождя стали появляться челноки. После падения «железного занавеса» предприимчивые граждане с клетчатыми баулами наперевес штурмовали зарубежные магазины, рассказали в программе «В поисках истины». Дешевый ширпотреб наводнил стихийные рынки по всей стране. Но была и еще одна категория товаров – бывшая в употреблении. Дельцы привозили из-за границы огромные сумки с третьесортной одеждой, которую сборщики отдавали практически за бесценок. Так в бывшей стране Советов зарождалась индустрия секонд-хенда. Вещи для секонд-хенда – рассказываем о способах сбора одежды – подробности здесь.

Ирина Ильинская, стилист-имиджмейкер:

Все импортное тогда нам казалось чем-то супер-пупер. Это было новенькое. Нам открыли границы, и хлынуло то, что мы никогда не могли себе позволить. Секонд-хенд приманивал тем, что это что-то импортное, что-то заграничное, что-то иностранное, как это называлось. С другой стороны, это пренебрежительное отношение к б/у вещам и к тому, как они подавались.