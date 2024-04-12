Не только стрессы и перенапряжение. Невролог рассказала о причинах частой головной боли

Стресс, эмоциональное перенапряжение, физические нагрузки и неправильный прием лекарственных препаратов – самые частые причины головной боли. К сожалению, с таким состоянием сталкиваются большинство людей. Самой распространенной в мире считается головная боль напряжения. Она может быть эпизодической или хронической.

Виктория Кочан, врач-невролог медицинского центра «Мерси»:

Для постановки диагноза эпизодическая головная боль частота приступов в месяц должна быть не менее 10 эпизодов с продолжительностью от 30 минут до нескольких дней. Для постановки хронической головной боли – частота приступов не менее 15 эпизодов в месяц, как минимум 6 месяцев на протяжении года. Надо сказать, что это интенсивность боли от минимального к умеренным. Чаще всего встречается у лиц молодого и среднего возраста, у женщин данный вид головной боли субъективно более выражен.

Самый частый провокатор головной боли напряжения – это стресс. К симптомам такого недуга можно отнести ощущение стянутости или давление в области лба или по бокам головы и в затылке, а также повышенная чувствительность кожи головы, напряжение в мышцах шеи и плеч.

Виктория Кочан:

При неврологическом осмотре, как правило, патологии не выявляем, но могут быть нарушения вегетативной дисфункции, это потливость ладошек, гиперактивность и гипергидроз.