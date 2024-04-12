Не только стрессы и перенапряжение. Невролог рассказала о причинах частой головной боли

Стресс, эмоциональное перенапряжение, физические нагрузки и неправильный прием лекарственных препаратов – самые частые причины головной боли. К сожалению, с таким состоянием сталкиваются большинство людей. Самой распространенной в мире считается головная боль напряжения. Она может быть эпизодической или хронической.
Виктория Кочан, врач-невролог медицинского центра «Мерси»:
Для постановки диагноза эпизодическая головная боль частота приступов в месяц должна быть не менее 10 эпизодов с продолжительностью от 30 минут до нескольких дней. Для постановки хронической головной боли – частота приступов не менее 15 эпизодов в месяц, как минимум 6 месяцев на протяжении года. Надо сказать, что это интенсивность боли от минимального к умеренным. Чаще всего встречается у лиц молодого и среднего возраста, у женщин данный вид головной боли субъективно более выражен.
Самый частый провокатор головной боли напряжения – это стресс. К симптомам такого недуга можно отнести ощущение стянутости или давление в области лба или по бокам головы и в затылке, а также повышенная чувствительность кожи головы, напряжение в мышцах шеи и плеч.
Виктория Кочан:
При неврологическом осмотре, как правило, патологии не выявляем, но могут быть нарушения вегетативной дисфункции, это потливость ладошек, гиперактивность и гипергидроз.
Спровоцировать головную боль напряжения могут погодные условия, эмоциональные и физические нагрузки, перемены климата, а также неправильное питание. Пациентам с такой патологией рекомендуют исключить из своего рациона кофе и сыр. Лечение головной боли напряжения направлено на ее купирование, улучшение эмоционального состояния и профилактическое лечение.
Виктория Кочан:
Для купирования эпизодов головной боли чаще всего назначаем нестероидные противовоспалительные препараты на основе ибупрофена, это действующее вещество. Дозировку используем 400 мг, при лечении хронической головной боли напряжения используются антидепрессанты. Надо сказать, что для патологии хронической головной боли напряжения антидепрессанты назначаются не с точки зрения седативного действия, а с точки зрения того, что они обладают обезболивающим действием.
Чтобы справиться с частыми головными болями, специалисты советуют вести специальный дневник, в котором пациент должен регулярно описывать характер, этапы и причины боли. Благодаря записям неврологу намного проще будет поставить диагноз и назначить лечение.
Виктория Кочан:
Есть такое понятие, как лекарственно-индуцированная головная боль. Она встречается тогда, когда пациент безобразно, беспорядочно употребляет нестероидные противовоспалительные препараты. Сначала надо провести профилактическое лечение, это, как правило, антидепрессанты. Есть определенный алгоритм, когда выставляется диагноз. И если частота приступа головной боли уменьшается на 50 % за 3 месяца, это говорит о том, что эффективность антидепрессантов имеет место быть.
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