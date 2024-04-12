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«Наш голос должен быть слышен». Сенаторы VIII созыва провели первое заседание

12 апреля 2024 15:00
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Отстаивать интересы простого человека на уровне законотворчества. Такая задача стоит перед новым составом Совета Республики. 12 апреля сенаторы восьмого созыва провели первое заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наш голос должен быть слышен». Сенаторы VIII созыва провели первое заседание-1

Традиционно на нем избрали президиум. По итогам тайного голосования пост председателя заняла Наталья Кочанова. Ее кандидатуру поддержали единогласно. Заместителем председателя парламентарии избрали Сергея Хоменко. Также были определены составы постоянных комиссий.

Как отметила спикер, обращаясь к парламентариям, будущее страны зависит от каждого нашего действия. Основными направлениями работы Совета Республики останутся законотворческая деятельность и работа с населением. Наталья Кочанова особо подчеркнула, документы должны отражать реальные потребности людей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Задачи, которые определены для нашей работы, остаются такими же, как и в предыдущем созыве. Это те задачи, которые перед нами поставлены Всебелорусским народным собранием, обращениями Президента к народу и парламенту, задачи, определенные регламентом. Конечно, это законотворческая деятельность, работа с людьми.

Игорь Луцкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все нормотворчество должно быть направлено именно на это: демография, сохранение семьи, брака, вопросы общественных отношений, здравоохранение. Глава государства ставит конкретные задачи по этим отраслям. Наша задача здесь, в Совете Республике – строго выстраивать законодательство в этой сфере.

«Наш голос должен быть слышен». Сенаторы VIII созыва провели первое заседание-4

Особое внимание новоизбранные сенаторы уделят и межпарламентскому сотрудничеству. У Беларуси много друзей и партнеров, но главная задача – расширять взаимодействие, чтобы доносить правду о событиях, которые происходят в нашей стране.

«Наш голос должен быть слышен». Сенаторы VIII созыва провели первое заседание-7

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Голос парламентариев должен звучать на всех площадках. И наш голос должен быть слышен как в дружественных, так и не в дружественных государствах. Потому что правда все равно победит.

Новый состав сенаторов – это 59 человек, которые представляют различные сферы: здравоохранение, образование, промышленность, агропромышленный комплекс, культуру, средства массовой информации.

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Игорь Луцкий # Сергей Хоменко

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