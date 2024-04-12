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Вещи для секонд-хенда – рассказываем о способах сбора одежды

12 апреля 2024 15:53
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Чтобы одежда, а порой новая, с бирками, не оказалась на свалке, предприниматели решили объединить приятное с полезным – собирать ненужные вещи у населения и продавать тем, кому они могут пригодиться. Сегодня существует несколько способов сбора одежды, рассказали в программе «В поисках истины».

Первый – так называемый семейный. Это когда спецкомпания развешивает пакеты для сбора вещей прямо на ручки дверей домов и квартир. В назначенный день машина объезжает район и собирает оставленные вещи.

Третьесортная одежда из-за границы – как появились первые секонд-хенды в СССР – подробности здесь.

Вещи для секонд-хенда – рассказываем о способах сбора одежды-1

Мария Данильчик, заместитель директора по развитию торговой сети секонд-хенд:
Второй способ – контейнерная сборка. Это специальные контейнеры. Как правило, они располагаются вблизи торговых центров, жилых районов густонаселенных, куда человек самостоятельно приносит вещи и кладет их в этот контейнероприемник. Затем компания эту одежду привозит к себе, там ее уже обрабатывает. И уже в контейнерах приезжает к нам.

Подробности в видео.

# Одежда # общество # Мария Данильчик

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