Вещи для секонд-хенда – рассказываем о способах сбора одежды

Чтобы одежда, а порой новая, с бирками, не оказалась на свалке, предприниматели решили объединить приятное с полезным – собирать ненужные вещи у населения и продавать тем, кому они могут пригодиться. Сегодня существует несколько способов сбора одежды, рассказали в программе «В поисках истины».

Первый – так называемый семейный. Это когда спецкомпания развешивает пакеты для сбора вещей прямо на ручки дверей домов и квартир. В назначенный день машина объезжает район и собирает оставленные вещи.