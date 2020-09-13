Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?

Новости Беларуси. В ботаническом саду зацвели хризантемы. На два месяца раньше обычного, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. В ботаническом саду зацвели хризантемы. На два месяца раньше обычного, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ярко-желтые, розовые, белые, бордовые и сиреневые. Всего около 50 видов. Насладиться цветочной феерией, по мнению специалистов, можно вплоть до середины ноября.
Как самому вырастить хризантемы на приусадебном участке?
Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада Академии НАН Беларуси:
Хрызантэма – гэта шматгадовая расліна. Ёсць вельмі раннія кветкі, якія пачынаюць цвісці нават ужо ў ліпені, ёсць вельмі познія кветкі, што ўжо замаразкі, а ў нас толькі бутоны. Таму пажадана выбіраць тыя гатункі хрызантэм, якія пачынаюць цвісці недзе ўжо ў канцы жніўні – верасні.
Высажваецца на адкрытае сонечнае месца, пажадана на адлегласці 50-60 сантыметраў. Пасля таго, як ужо замаразкі наступілі пастаянныя, і вы бачыце, што ўсё цвіценне завяршылася, то кветка абразаецца. Можна ці так пакінуць зімаваць, ці зверху накінуць спанбонд.
Яна вельмі прыстасавана да кліматычных умоў Беларусі. Яе можна выкарыстоўваць на сваім прысядзібным участку або нават у азеляненні горада.
Калі вы набываеце кветку зараз, то тады яе лепш захаваць у прахалодным памяшканні да вясны.