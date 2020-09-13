Прямой эфир

Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?

13 сентября 2020 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ботаническом саду зацвели хризантемы. На два месяца раньше обычного, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?-1

Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?-3

Ярко-желтые, розовые, белые, бордовые и сиреневые. Всего около 50 видов. Насладиться цветочной феерией, по мнению специалистов, можно вплоть до середины ноября.

Как самому вырастить хризантемы на приусадебном участке?

Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?-6

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада Академии НАН Беларуси:
Хрызантэма – гэта шматгадовая расліна. Ёсць вельмі раннія кветкі, якія пачынаюць цвісці нават ужо ў ліпені, ёсць вельмі познія кветкі, што ўжо замаразкі, а ў нас толькі бутоны. Таму пажадана выбіраць тыя гатункі хрызантэм, якія пачынаюць цвісці недзе ўжо ў канцы жніўні – верасні.

Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?-9

Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?-11

Высажваецца на адкрытае сонечнае месца, пажадана на адлегласці 50-60 сантыметраў. Пасля таго, як ужо замаразкі наступілі пастаянныя, і вы бачыце, што ўсё цвіценне завяршылася, то кветка абразаецца. Можна ці так пакінуць зімаваць, ці зверху накінуць спанбонд.

Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?-14

Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?-16

Яна вельмі прыстасавана да кліматычных умоў Беларусі. Яе можна выкарыстоўваць на сваім прысядзібным участку або нават у азеляненні горада.

Калі вы набываеце кветку зараз, то тады яе лепш захаваць у прахалодным памяшканні да вясны.

# Растения и цветы # общество # Светлана Цеханович # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно
13 сентября 2020 13:13

Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно

Александр Лукашенко о Белорусской пионерской организации: здесь воспитываются настоящие патриоты
13 сентября 2020 12:00

Александр Лукашенко о Белорусской пионерской организации: здесь воспитываются настоящие патриоты

Участница автопробега в Минске: «Мне бы очень хотелось, чтобы все люди были вместе, были объединены»
13 сентября 2020 11:53

Участница автопробега в Минске: «Мне бы очень хотелось, чтобы все люди были вместе, были объединены»