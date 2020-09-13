Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно

Новости Беларуси. Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» 13 сентября прошли в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» 13 сентября прошли в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На городском стадионе собрались представители всех районов центрального региона. Спортсмены-любители соревновались в прыжках в длину, в беге. Судьи оценили ловкость участников в других дисциплинах. Главенствовал олимпийский принцип: главное – не победа.
Евгений Булойчик, начальник Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Что касается нашей акции «Минщина спортивная», то я говорю, что мы вне политики. Но мы тоже не можем молчать, что мы любим свою родину, что мы любим свою страну, что мы благодарны государству за тот вклад, который оно вкладывает в нашу отрасль.
Участниками финальных соревнований были сильнейшие представители районов. До этого они прошли отбор на спортивных площадках своего родного города.