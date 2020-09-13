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Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно

13 сентября 2020 13:13
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Новости Беларуси. Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» 13 сентября прошли в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно-1

На городском стадионе собрались представители всех районов центрального региона. Спортсмены-любители соревновались в прыжках в длину, в беге. Судьи оценили ловкость участников в других дисциплинах. Главенствовал олимпийский принцип: главное – не победа.

Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно-4

Евгений Булойчик, начальник Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Что касается нашей акции «Минщина спортивная», то я говорю, что мы вне политики. Но мы тоже не можем молчать, что мы любим свою родину, что мы любим свою страну, что мы благодарны государству за тот вклад, который оно вкладывает в нашу отрасль.

Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно-7

Участниками финальных соревнований были сильнейшие представители районов. До этого они прошли отбор на спортивных площадках своего родного города.

# Спортивные соревнования # общество # Евгений Булойчик # Фотофакт

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