Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно

На городском стадионе собрались представители всех районов центрального региона. Спортсмены-любители соревновались в прыжках в длину, в беге. Судьи оценили ловкость участников в других дисциплинах. Главенствовал олимпийский принцип: главное – не победа.

Евгений Булойчик, начальник Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Что касается нашей акции «Минщина спортивная», то я говорю, что мы вне политики. Но мы тоже не можем молчать, что мы любим свою родину, что мы любим свою страну, что мы благодарны государству за тот вклад, который оно вкладывает в нашу отрасль.