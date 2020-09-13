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Александр Лукашенко о Белорусской пионерской организации: здесь воспитываются настоящие патриоты

13 сентября 2020 12:00
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Новости Беларуси. Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 30-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о Белорусской пионерской организации: здесь воспитываются настоящие патриоты-1

Сегодня это один из крупнейших центров по развитию школьников на основе общечеловеческих ценностей. Тысячи талантливых и целеустремленных мальчишек и девчонок с гордостью носят галстук, в основе которого – цвета государственного флага.

Поздравление с юбилеем организации направил Президент.

Александр Лукашенко о Белорусской пионерской организации: здесь воспитываются настоящие патриоты-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусская республиканская пионерская организация бережет и приумножает лучшие традиции детского движения. Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей родной Беларуси, которые всегда готовы быть первыми в учебе, спорте, культуре и искусстве, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

# Пионеры в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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