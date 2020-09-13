Александр Лукашенко о Белорусской пионерской организации: здесь воспитываются настоящие патриоты

Сегодня это один из крупнейших центров по развитию школьников на основе общечеловеческих ценностей. Тысячи талантливых и целеустремленных мальчишек и девчонок с гордостью носят галстук, в основе которого – цвета государственного флага.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусская республиканская пионерская организация бережет и приумножает лучшие традиции детского движения. Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей родной Беларуси, которые всегда готовы быть первыми в учебе, спорте, культуре и искусстве, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.