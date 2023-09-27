Легкоатлет Иван Тихон провёл «Зарядку с чемпионом» в Гродненском медуниверситете

Новости Беларуси. Ярко, спортивно и энергично. В Гродненском медуниверситете прошла «Зарядка с чемпионом». Аншлаг собрал белорусский легкоатлет Иван Тихон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К масштабному спортивному празднику присоединились студенты и преподаватели. Помимо стандартной разминки, бега на месте и прыжков, спортсмен показал ряд укрепляющих и тонизирующих упражнений. В завершении встречи Иван Тихон оставил вузу памятный автограф.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Медики должны не только обладать знаниями, которые получают в этом прекрасном университете, но и образцом для подражания – здоровыми, подтянутыми, крепкими. Поэтому они обязаны следить за своим телом.

Ксения Чарная, студентка 3 курса Гродненского государственного медицинского университета:

Знаете, мне понравилось. Я бы хотела, чтобы именно такая традиция поддерживалась в нашем университете. Потому что 15 минут – этого хватает, чтобы получить заряд эмоций и быть свежим, бодрым на целый день.