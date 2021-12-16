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Тренажёрный, музыкальный и компьютерный залы. В Колодищах открыли ясли-сад на 230 мест

16 декабря 2021 15:34
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Новости Беларуси. Важный объект в системе образования центрального региона и большое новоселье для Минского района. В поселке Колодищи торжественно открыли ясли-сад № 4, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Тренажёрный, музыкальный и компьютерный залы. В Колодищах открыли ясли-сад на 230 мест-1

«Ступеньки детства» – именно так называется заведение, которое расположилось рядом со школой и жилой новостройкой. Садик рассчитан на 230 мест. Здесь создан максимум возможностей для воспитания, образования и занятий физкультурой. Плаванием дети будут заниматься в бассейне.  

Тренажёрный, музыкальный и компьютерный залы. В Колодищах открыли ясли-сад на 230 мест-4

Есть тренажерный, музыкальный и компьютерный залы, а также ресурсный центр по финансовой грамотности. Работают учителя-дефектологи и психологи. В подарок новоселы получили сразу два сертификата на покупку оборудования.  

Тренажёрный, музыкальный и компьютерный залы. В Колодищах открыли ясли-сад на 230 мест-7

Виктория Фролова:  
Я уже немножко познакомилась с детским садом. И здесь большой музыкальный зал, в котором дети могут проводить концерты, утренники. Здесь есть ресурсный центр, в котором дети могут ознакомиться, что такое банк, что такое пожарная часть, что такое больница. Они могут сами примерить на себя роль доктора либо пожарника, почтальона.  

Тренажёрный, музыкальный и компьютерный залы. В Колодищах открыли ясли-сад на 230 мест-10

Светлана Кулиженко, заведующий Колодищанским яслями-садом №4:  
Мы ведем преемственность со школы. У нас есть игрушки-роботы, они знакомятся на первоначальном этапе детки у нас, а затем по преемственности они переходят к роботам в Колодищанской средней школе № 2.  

Заместитель председателя Миноблисполкома: планируем закрыть потребность в садах и школах за ближайшие 3-4 года – читайте далее.

# Социальная инфраструктура # общество # Виктория Фролова # Светлана Кулиженко # Иван Маркевич # Фотофакт

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