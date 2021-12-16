Тренажёрный, музыкальный и компьютерный залы. В Колодищах открыли ясли-сад на 230 мест

Новости Беларуси. Важный объект в системе образования центрального региона и большое новоселье для Минского района. В поселке Колодищи торжественно открыли ясли-сад № 4, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Важный объект в системе образования центрального региона и большое новоселье для Минского района. В поселке Колодищи торжественно открыли ясли-сад № 4, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
«Ступеньки детства» – именно так называется заведение, которое расположилось рядом со школой и жилой новостройкой. Садик рассчитан на 230 мест. Здесь создан максимум возможностей для воспитания, образования и занятий физкультурой. Плаванием дети будут заниматься в бассейне.
Есть тренажерный, музыкальный и компьютерный залы, а также ресурсный центр по финансовой грамотности. Работают учителя-дефектологи и психологи. В подарок новоселы получили сразу два сертификата на покупку оборудования.
Виктория Фролова:
Я уже немножко познакомилась с детским садом. И здесь большой музыкальный зал, в котором дети могут проводить концерты, утренники. Здесь есть ресурсный центр, в котором дети могут ознакомиться, что такое банк, что такое пожарная часть, что такое больница. Они могут сами примерить на себя роль доктора либо пожарника, почтальона.
Светлана Кулиженко, заведующий Колодищанским яслями-садом №4:
Мы ведем преемственность со школы. У нас есть игрушки-роботы, они знакомятся на первоначальном этапе детки у нас, а затем по преемственности они переходят к роботам в Колодищанской средней школе № 2.
Заместитель председателя Миноблисполкома: планируем закрыть потребность в садах и школах за ближайшие 3-4 года – читайте далее.