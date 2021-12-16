Тренажёрный, музыкальный и компьютерный залы. В Колодищах открыли ясли-сад на 230 мест

Новости Беларуси. Важный объект в системе образования центрального региона и большое новоселье для Минского района. В поселке Колодищи торжественно открыли ясли-сад № 4, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Ступеньки детства» – именно так называется заведение, которое расположилось рядом со школой и жилой новостройкой. Садик рассчитан на 230 мест. Здесь создан максимум возможностей для воспитания, образования и занятий физкультурой. Плаванием дети будут заниматься в бассейне.

Есть тренажерный, музыкальный и компьютерный залы, а также ресурсный центр по финансовой грамотности. Работают учителя-дефектологи и психологи. В подарок новоселы получили сразу два сертификата на покупку оборудования.

Виктория Фролова:

Я уже немножко познакомилась с детским садом. И здесь большой музыкальный зал, в котором дети могут проводить концерты, утренники. Здесь есть ресурсный центр, в котором дети могут ознакомиться, что такое банк, что такое пожарная часть, что такое больница. Они могут сами примерить на себя роль доктора либо пожарника, почтальона.