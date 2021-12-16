На станции трудились прадед, дед и отец. Почему работа на железной дороге считалась престижной во все времена?

Новости Беларуси. 14 января 1873 года. От небольшой деревянной станции Молодечно отправился первый поезд. Это событие стало переломной вехой в истории небольшого белорусского местечка. В начале 70-х годов 19 века строительство железной дороги оживило жизнь Молодечно. Либаво-Роменская магистраль связала хлебную Украину с балтийскими портами и стала импульсом для развития целого ряда городов на современной карте нашей страны. Среди них и Молодечно. По росту населения и экономическому развитию это тогда еще местечко стало быстро обгонять соседние населенные пункты. Это сейчас Молодечно – город 100-тысячник. А в 1861 году здесь было всего 746 жителей. Но уже через 6 лет благодаря железной дороге – без малого 2 400, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Паровозы – настоящие символы промышленного переворота 19 века. Там, где железная дорога, там и технический прогресс, и рост экономики. Не даром по мере того, как ветви путей пробирались в былое захолустье Российской империи, железнодорожные станции называли маяками цивилизации. А писатели того времени обожали использовать железнодорожный транспорт и все, что с ним связано, в качестве «декораций» к своим произведениям.

В 1906-м в Молодечно открылось паровозное депо. Годом позже здесь прошла еще одна железная дорога – Петербургско-Варшавская. Станция стала узловой. Депо буквально день ото дня наращивало мощь. К 1910 году здесь работали уже 100 человек. В истории предприятия были времена расцвета и тяжелых испытаний. В Первую мировую Молодечно оказался в прифронтовой зоне, а железнодорожники перешли на военное положение. Практически полностью разрушенное депо пришлось восстанавливать с нуля. По Рижскому договору Молодечно отошел Польше и рельсы пришлось перешивать на европейский манер, а после объединения Западной и Восточной Беларуси в 1939-м снова – на советскую широкую колею. В 1941-м тяжелейший урон нанесла Великая Отечественная. Фашистские самолеты железнодорожный узел бомбили в первую очередь. После освобождения города сюда пришли труженики восстановительных поездов и паровозной колонны.

Виолетта Продухо, заместитель начальника локомотивного депо Молодечно:

Мы прошли две войны, наши люди прошли много страданий, мучений. В то же время мы не потеряли силы, надежду. Они восстановили все своими руками. Мало того, что восстановили своими руками на предприятии, строили дома сами для железнодорожников. Поэтому труд колоссальный вложен в каждый кирпичик этого предприятия. После войны депо использовало трофейные паровозы. Кроме того, разрушенные за войну заводы в Советском Союзе не могли обеспечить потребностей железной дороги, потому по советским проектам такие паровозы серии Эр заказывали в Венгрии.

Яна Шипко, корреспондент:

Этот паровоз 1948 года выпуска родом из Будапешта после службы списали, а на металлолом, к счастью, разбирать не стали. Так, к 100-летию депо он занял свое почетное место на въезде. И теперь радует не только самих работников, но и стал одним из символов города.

Да и не только в паровозах из прошлого, есть до сих пор что-то магическое в железной дороге. Не даром именно в этой отрасли, как нигде, так много семейных династий. В начале XX века работать в таком прогрессивном месте, как железная дорога, было очень почетно. Профессия машиниста манила своим престижем, красивой формой и немалыми зарплатами. Даже простой железнодорожный рабочий получал вдвое больше заводского. Ну а руководить чугункой – это вам и вовсе не в ус дуть. Хотя усы тоже свою роль играли, подчеркивая статусность их владельца.

Виталий Кураш, мастер участка локомотивного депо Молодечно:

Прадед мой Кирил Кураш работал на Белорусской железной дороге, он когда-то служил в гвардейском полку, а по окончании срока службы Царь всегда хорошую работу давал тем гвардейцам, которые на него работали. По окончании службы ему дали работу на железной дороге. На тот момент это была активно развивающаяся сфера, престижная, даже круче, чем теперь IT. Если посмотреть на деда, то он до конца своей жизни носил эти гвардейские усы, которые в полку были обязательны. Людей без усов туда просто не брали. Времена менялись, а стремление работать на «железке» сохранилось и у наших современников. Семья Виталия тому подтверждение. Он железнодорожник в четвертом поколении. А общий трудовой стаж их семейной династии больше 200 лет.

Виталий Кураш:

Уже мой дед, Кураш Алексей Кирилович, родился здесь, на станции Уша, получил образование и всю жизнь работал в Молодечненской дистанции пути на различных должностях. Начальником участка и так далее. Бабушка моя, Кураш Нина Александровна, после окончания Вологодского железнодорожного техникума, ей было присвоено звание техник-лейтенант. Она в 1944 году сразу была сюда направлена вслед за наступающей армией. Отец мой, Кураш Валерий Алексеевич, я работаю на железной дороге, мой брат работает, Кураш Алексей Валерьевич, тоже на железной дороге в ТЧ-9, моторвагонное депо Минск, жена его работает. Династия продолжается. Папа мне первый раз показал тепловоз, когда я только еле-еле мог из-за пульта управления выглянуть в окно. Было такое, что когда у нас были проблемы с продленкой, катался по станции на маневровом локомотиве. Когда меня некуда было девать, то же самое. Отец мог посадить и вместе по станции ездили на маневровом локомотиве. Железная дорога притягивает, это фактически целый мир. Тут на железной дороге была маленькая страна. Тут может быть и экономист, и юрист, и официант, и проводник, и машинист, и кто угодно. Тут такая аура, специфика, такой широкий спектр специальностей, каждый человек может себя найти, даже не то что в пределах железной дороги, даже в пределах одного предприятия.

Кроме семьи Кураш, в депо семейных династий много, пусть и не с таким солидным стажем. Здесь, кажется, каждый второй работает много лет и пришел в профессию по примеру родителей. Это вполне объяснимо. Локомотивное депо по праву можно считать одним из градообразующих предприятий Молодечно. Сейчас коллектив насчитывает полтысячи человек.