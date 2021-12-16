«Может оказаться в любой точке мира». В Минске выпустили почтовые марки с изображением медалистов ОИ в Токио

Новости Беларуси. Марки с медалистами Олимпийских игр в Токио выпущены в обращение. Официальная церемония гашения прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Почтовый блок напечатан с логотипом Национального олимпийского комитета Беларуси. Отметим, что сотрудничество НОК и «Белпочты» началось 25 лет назад, с Игр в Атланте. За эти годы выпуск серий почтовых марок и блоков, посвященных успехам белорусских спортсменов на Олимпиадах, стал доброй традицией.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент НОК Беларуси:

Это очень важный проект. Во-первых, я думаю, он очень важен для наших спортсменов, медалистов, которые завоевали в токийских Играх очередные медали. Очень интересный проект – почтовая марка может оказаться в любой точке мира, потому что она может использоваться на любом конверте, любой открытке, и никто не знает, где она может оказаться.