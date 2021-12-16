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Заместитель председателя Миноблисполкома: планируем закрыть потребность в садах и школах за ближайшие 3-4 года

16 декабря 2021 15:37
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Новости Беларуси. Важный объект в системе образования центрального региона и большое новоселье для Минского района. В поселке Колодищи торжественно открыли ясли-сад № 4, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Тренажерный, музыкальный и компьютерный залы. В Колодищах открыли ясли-сад на 230 мест – читайте здесь.  

Заместитель председателя Миноблисполкома: планируем закрыть потребность в садах и школах за ближайшие 3-4 года-1

Символично и то, что садик открыли в период проведения новогодней благотворительной акции «Наши дети». Курс на строительство социально значимых объектов в центральном регионе продолжится.  

Заместитель председателя Миноблисполкома: планируем закрыть потребность в садах и школах за ближайшие 3-4 года-4

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
За два года реально было построено и открыто достойнейших 14 детских садиков и четыре школы, но мы не останавливаемся. Есть необходимость, особенно в Минском районе, да и в Дзержинске, в других (эти регионы нам известны) на ближайшие 3-4 года полностью потребность в дошкольных учреждениях образования, в школах, да и не только), в объектах социальной сферы, просто-напросто закрыть.  

Заместитель председателя Миноблисполкома: планируем закрыть потребность в садах и школах за ближайшие 3-4 года-7

На очереди еще один новогодний подарок для жителей Минского района – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, его сдадут в поселке Михановичи.  

# Социальная инфраструктура # общество # Иван Маркевич # Виктория Фролова # Светлана Кулиженко # Фотофакт

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