Заместитель председателя Миноблисполкома: планируем закрыть потребность в садах и школах за ближайшие 3-4 года

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

За два года реально было построено и открыто достойнейших 14 детских садиков и четыре школы, но мы не останавливаемся. Есть необходимость, особенно в Минском районе, да и в Дзержинске, в других (эти регионы нам известны) на ближайшие 3-4 года полностью потребность в дошкольных учреждениях образования, в школах, да и не только), в объектах социальной сферы, просто-напросто закрыть.